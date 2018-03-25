Bakan Sarıeroğlu'ndan Annelere Müjde: İŞKUR Kursuna Katılana 400 Lira Verilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 400 liralık çocuk bakım desteği projelerine ilişkin "2 ile 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar, eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra 400 liralık çocuk bakım desteği de vermeye başlıyoruz" dedi.

2-5 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN ANNELERE MÜJDE VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, partisinin 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi.

Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, çocuk sahibi kadınlara müjde verdi. Sarıeroğlu, İŞKUR kursuna katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere 400 lira verileceğini söyledi.

"15 GÜNDE TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTMÜŞÜZ"

İşte Sarıeroğlu'nun sözleri:

Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye, istihdam yaratarak, iş gücüne katılım oranlarını artırarak, büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek, enerjimizi düşürüp, zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz.

"İŞKUR FAALİYETLERİNDE YENİ UYGULAMAYA GEÇTİK"

Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim bakanlığıma bağlı İŞKUR'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var. Kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar. Kadınlarımızın İŞKUR faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik.

"KURSA KATILANA 400 LİRA VERMEYE BAŞLIYORUZ"

Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2- 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz.