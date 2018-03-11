Bakan Sarıeroğlu: "2019'daki Üç Seçim Türkiye'yi Daha İleriye Güçlü Şekilde Götürebileceğimizin Tüm...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2019 seçimlerinin önemine değinerek, "2019 Türkiye açısından sadece bir yerel seçim, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Böyle değerlendirirsek gerçekten yanılırız. 2019'da gerçekleştireceğimiz üç seçim hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen Siyaset Akademisi'ne katılarak kursiyerlere ilk dersi verdi. Bakan Sarıeroğlu, 16 Nisan referandumu gibi kritik bir sürecin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yola devam edildiğini, bunun için de 2019 seçimlerinin önemli olduğunu söyledi. 2019 seçimlerinin Türkiye için bir milat olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "2019 Türkiye açısından sadece bir yerel seçim, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Böyle değerlendirirsek gerçekten yanılırız. 2019'da gerçekleştireceğimiz üç seçim hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır. Diğer taraftan Türkiye üzerinden bir daha oyun oynanamayacağının net olarak artık koyulacağı tarihtir. Yıllardır yapmaya çalıştığımız bu. Bunun için aslında birçok plana, oyuna maruz kaldığımız, devletle milleti tam olarak bütünleştirebileceğimiz yıllardır hayalini kurduğumuz. Milletle devletin tam olarak buluşmasını 2019'da yapacağımız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimi ile gerçekleştireceğiz" dedi.

Programın ardından Bakan Sarıeroğlu, karayolu ile Ankara'ya gitti. - SİVAS