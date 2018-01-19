Bakan Sarıeroğlu: "2 Bin 500 Engelli Kardeşimizin Atamasını Mart Ayında Yapacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti iktidarları döneminde sosyal hizmet modellerinden yararlanan 26 bin 38 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Sarıeroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir otelde düzenlenen "Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Sarıeroğlu, bu alandaki atamanın bakanlık görevi sırasındaki ilk atama olduğuna dikkati çekerek, başta Bakan Kaya olmak üzere, 15 yıllık AK Parti iktidarları döneminde bu alanda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin ayrı birer hikayesi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, gençlerin "Biz büyük bir aileyiz." sözlerinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Bu aile hissini yaşatmalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başarısı olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, Kaya'nın bu alandaki yoğun çabalarına şahit olduğunu ve bu alana anne hassasiyetiyle yaklaştığını aktardı.

Sarıeroğlu, "İnşallah gelecekle alakalı olarak hizmet modellerimizi daha da geliştirerek, daha farklı çalışmalar da yaparak bugün geldiğimiz bu ileri aşamayı önümüzdeki dönemde Fatma Hanım'ın liderliğinde, Aile Bakanlığındaki bürokrat arkadaşlarımız, genç kardeşlerimizin de görüş ve önerileri doğrultusunda çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin büyük bir medeniyete sahip olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, anayasada yer alan "sosyal devlet" anlayışının son 15 yılda, içinde barındırdığı hususlarla güçlü bir şekilde sahalara, vatandaşlara, topluma güçlü bir şekilde yansıdığını söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçmişten itibaren tüm ihtiyaç sahibi, sesini duyuramamış kesimlere el uzatmak için büyük bir çabayla çalıştıklarını anlatan Sarıeroğlu, mağdurların, darda, zorda olanların yardımına koşmaya devam edeceklerini bildirdi. Sarıeroğlu, "İşte sosyal hizmet modellerinden yararlanan kardeşlerimizin, gençlerimizin ailelerinin yerini tutmasa da devletimizin şefkatli ellerinde olabilecek en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi, gelecekler ilgili hayaller kurmasına katkı sağlamak için yine var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, bu gençlerin hayata atılmaları konusunda da devlet olarak desteklerini sürdürdüklerini vurgulayarak, bu kapsamda, Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Kanun'un 1988 yılında yürürlüğe girdiğini, 1995'te bu alanda tüzük yayınlandığını anımsattı.

Geçmişteki uygulamalarda verimsiz ve gerektiği şekilde sonuç alınamadığına işaret eden Sarıeroğlu, AK Parti döneminde bu sistemin değiştirildiğini söyledi.

"Artık kardeşlerimiz böyle şehir şehir, kurum, kurum gezip, sınavlara girmek zorunda değiller." diyen Sarıeroğlu, merkezi bir sınav sistemi ve merkezi yerleştirme sistemini inşa ettiklerini belirtti.

Geçmiş dönemlerde bu alanda ancak bin 500 kişinin atamasını ve işe yerleştirmesini gerçekleştirebildiklerine de değinen Sarıeroğlu, 2014 yılında gerçekleştirdikleri düzenleme sonrasında artık daha yüksek sayıda atama yapılabilmesini sağladıklarını bildirdi.

Getirilen bu yeni sistem ile farklı kurumların aynı gün sınav yapmasının söz konusu olmadığını, adil, yeni, hak temelli bir sistemin ortaya konduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, lise ve üzerinde eğitim alan gençlerin KPSS sonuçlarına göre, lise ve altındakileri de kura yöntemiyle işe yerleştirdiklerini kaydetti.

"Atanan genç kardeşlerimizin sayısı 26 bin 38'e ulaştı"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen hak sahibi gençlerin 18 Ekim- 10 Kasım 2017 arasında tercihlerini yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bugün 928'i KPSS sonuçlarına göre olmak üzere bin 364 kardeşimiz de kurayla olmak üzere 2 bin 293 kardeşimizi işe yerleştirmelerini gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda milletimizin şefkatli ellerinde yetişen, korunan kollanan kardeşlerimizin yine devletimizin kadrolarında istihdam edilecek olmalarının da önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün yaptığımız yerleştirme işlemiyle birlikte AK Parti iktidarımız döneminde bu kapsamda atanan genç kardeşlerimizin sayısını da 26 bin 38'e ulaştırmış durumdayız. 2014'ten bu yana sadece bu yeni sisteme geçtikten sonra da yarısı kadar, 10 bin kadar kardeşimizin işe yerleştirilmesini sağladık. 1988'den bu yana 48 bin kardeşimizin bu şekilde yerleştiğini düşündüğümüz zaman AK Parti iktidarları döneminde bu alana verilen önemin ve hassasiyetin daha çok ortaya çıkacağını ifade etmek istiyorum."

"Engelli atamaları mart ayında"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Devlet Personel Başkanlığı olarak aynı zamanda engelli, şehit yakını, gaziler ve gazi yakınlarının da atamalarını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Sarıeroğlu, bu kapsamda, geçen 15 yılda önemli atılımlar yaptıklarına işaret ederek, özellikle engellilerle ilgili geçen yıl açıkladıkları 5 bin yeni kadro imkanıyla ilgili ne zaman çalışmaların başlatılacağına ilişkin çok fazla soru aldıklarını aktardı. Sarıeroğlu, "2 bin 500 engelli kardeşimizin söz verdiğimiz üzere atamasını da mart ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Tercihlerini 16 Mart itibarıyla yapacaklar ve mart sonunda büyük bir beklenti içerisinde olan engelli kardeşlerimizin de yine Aile Bakanlığımız ile birlikte güzel bir organizasyonla iş hayatına girmelerine vesile olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla ilgili artık beklemeden sık aralıklarla atamalarını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Sarıeroğlu, 2018 yılının ilk atamasını gerçekleştirdiklerini ve 257 kişinin atamasını yaptıklarını hatırlattı.

AK Parti iktidarı döneminde 20 bin 524 şehit ailesi, gazi ve gazi yakının atamasının yapıldığını anlatan Sarıeroğlu, "Bu yaptığımız çalışmalar sosyal devlet olmanın ve bizlerin bu konudaki hassasiyetlerinin bir göstergesidir." dedi.

Gençlere "Bizleri ablanız olarak görmenizi temenni ediyorum" diyen Sarıeroğlu, kariyerini geliştirmek, gelecekte farklı alanlarda çalışma hayatını devam ettirmek isteyenlere devletin ve kendilerinin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Sarıeroğlu, Türkiye'de herkesin hayallerine kavuşması anlamında hiçbir şeyin imkansız olmadığını ve gençlerin büyük imkan ve alternatiflere sahip olduğunu belirterek, bunları değerlendirmeleri ve hayallerine güçlü şekilde ulaşmaları temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından atamalar için bakanlar Sarıeroğlu ve Kaya, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı ve eski Devlet Bakanı Güldal Akşit ile atama butonuna bastı.

Ataması yapılan gençler, sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Bazıları ise kürsüye çıkarak, mutluluklarını dile getirdi.

Tören sonunda gösteri sunan halk oyunları ekibine plaket takdim edilirken, Ampute Milli Takımı oyuncusu Serkan Dereli ile çeşitli spor dallarında ve mesleklerde başarı elde eden gençlere de teşekkür belgesi verildi.

Öte yandan çocuk evlerinde okuyan başarılı öğrenciler de iki bakana karne ve başarı belgelerini gösterdi.

Tören sonunda Sarıeroğlu ve Kaya ile diğer konuklar, ataması yapılan gençlerle fotoğraf çektirdi.