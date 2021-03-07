Bakan Ruhsar Pekcan'dan tekstil ve konfeksiyon sektörüne destek mesajı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tekstil ve konfeksiyon sektörünün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel pazarlarda en güçlü biçimde yer almaya devam etmesi için destekleri sürdüreceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tekstil ve konfeksiyon sektörünün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel pazarlarda en güçlü biçimde yer almaya devam etmesi için destekleri sürdüreceklerini belirtti.

Pekcan, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) İnovatif Fikir Maratonu Ödül Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilerin, takımları ile birlikte yoğun bir çalışma sergilediklerini, fikir ve projeler geliştirdiklerini belirten Pekcan, yarışan tüm öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün, Türkiye'nin sanayi üretim ve ihracatı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve gelecek yıllarda da bu önemini sürdüreceğini dile getiren Pekcan, sektörün geçen yıl 28 milyar 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Gelinen noktada, fiyat bazlı rekabetten ziyade kalite, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalı ürün ihracatına dayalı rekabeti esas alan bir yapıya doğru gelişim gösterildiğini vurgulayan Pekcan, "Ürünlerimiz, yabancı ülke pazarlarında; kalite, tarz ve diğer pek çok açıdan beğeni ile karşılanmaktadır. Firmalarımız katma değeri yüksek üretim ve ihracatta önemli bir altyapı ve kapasiteye sahiptirler." dedi.

Bunun daha da ileri noktalara taşınması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımız ihracatçı firmalarımıza önemli destek imkanları sunmaya devam etmektedir. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi - UR-GE programımız kapsamında bugüne kadar, tekstil ve hazır giyim sektöründe, 21'i aktif 21'i tamamlanmış olmak üzere 42 farklı projeye destek sağlamış bulunuyoruz. TURQUALITY programı kapsamında 37 firmamızın 39 markası, Marka programı kapsamında ise 12 firmamızın 12 markası desteklenmektedir.

Yine tasarım faaliyetleri ve firmalarımız bünyesinde tasarım departmanı kurulması veya geliştirilmesine yönelik desteklerimize sektörümüzden büyük bir ilgi olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik 10 sanal ticaret heyeti programı gerçekleştirdiğimizi de sözlerime eklemek isterim. Sektörümüzün, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel pazarlarda en güçlü biçimde yer almaya devam etmesi için bu desteklerimizi sürdüreceğiz."

Eğitime sunulan destekler

Ruhsar Pekcan, hedeflerini gerçekleştirmede en kilit faktörlerden birinin de insan kaynağına, gençlere ve eğitime yatırım yapmak olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak, eğitim alanında yapılan çalışmaların ülkenin geleceği için kıymetinin ve belirleyiciliğinin farkında olduklarına değinen Pekcan, Milli Eğitim Bakanlığı ile 2019 yılında imzaladıkları Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Pekcan, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, dış ticaret alanında öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve yabancı dil öğrenimi ile birlikte staj, burs ve diğer saha çalışmalarını desteklemek üzere güçlü bir iş birliği tesis etmiş durumdayız. Öte yandan, tekstil-konfeksiyon sektörümüzün mevcut rekabet gücünü geliştirebilmesi için iyi yetişmiş tekstil ve deri mühendislerinin sektöre kazandırılmasının büyük önem taşıdığının farkındayız. İhracatçı birliklerimizle birlikte tekstil veya deri mühendisliği bölümlerini tercih edecek öğrencilere belirli kriterler çerçevesinde burs verilmesine imkan sağlayan bir burs programı yürütüyoruz. Bu çerçevede, 2020-2021 eğitim döneminde tekstil ve deri mühendisliği bölümlerinde 76 öğrenci burs almaya hak kazanmış bulunmakta.

Yine aynı doğrultuda, iş birliği kuruluşlarımız tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren ve uluslararası programlara kabul edilen öğrencilerimizin yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri Bakanlığımızca desteklenmektedir. Bugüne kadar 197 genç tasarımcımızın yurt dışı eğitimine destek sağlamış bulunmaktayız."

Pekcan, her eğitim-öğretim yılı için, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bütçesinden karşılanmak üzere Bakanlığın onayı alınarak meslek liselerine önemli destekler sunulduğunu aktardı.

"Önde gelen modacılar, büyük girişimciler"

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Pekcan, şu mesajları verdi:

"Ülkemizin hedefleri çok büyük. Çalışarak, daha fazla ve daha iyi üreterek, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerimizi alacağız. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tekstil ve konfeksiyonda, modada, bugünkü başarılarımızın da üstüne koyarak çok daha ileri bir noktaya geleceğiz. Tüm bunların gerçekleşmesinde en büyük umudumuz sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Siz de İnovatif Fikir Maratonu'na katılarak, kendinizi geliştirmeye ne kadar istekli olduğunuzu göstermiş bulunuyorsunuz. İstemeye, çabalamaya, kendinizi geliştirmeye devam edin.

Gördüğünüz üzere, sizler istedikten ve ilgi gösterdikten sonra imkanlar çok, destekler çok. Araştırmaya, öğrenmeye, kendinizi faklı niteliklerle donatmaya devam edin. Etrafınızdaki imkan ve desteklerden de faydalanarak kendinizi geliştirin. Kendinizi iyi bir şekilde geliştirip, yeterince çalıştıktan sonra geleceğin en önde gelen modacıları, en büyük girişimcileri, en başarılı mühendisleri arasında yer almamanız için hiçbir sebep yok. İnanıyorum, aranızdan pek çok ismi ileride çok önemli pozisyonlarda, başarılı işlerin ve projelerin sahibi olarak göreceğiz inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım