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Bakan Pekcen: Kooperatiflerimizin lokomotif rol oynamasını istiyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatiflerimizden sadece lokal olmalarını beklemiyoruz, uluslararası olmalarını bekliyoruz.

Bakan Pekcen: Kooperatiflerimizin lokomotif rol oynamasını istiyoruz
20.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:00

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatiflerimizden sadece lokal olmalarını beklemiyoruz, uluslararası olmalarını bekliyoruz. Biz hem iç ticarette, hem uluslararası ticarette kooperatiflerimizin lokomotif rol oynamasını istiyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye'de Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Paneli'ne video konferans yoluyla katıldı. Panel kapsamında bakanlık ekiplerince Malatya'da, yerel ürünlerle ilgili kooperatiflerin nasıl etkin bir şekilde kurulup yönetilebileceğinin anlatılacağını, kadın girişimciler ve kooperatiflerle bir araya gelineceğini belirten Bakan Pekcan ayrıca Malatya'da bulunan Kooperatifçilik Otobüsü ile de bir hafta boyunca tüm ilçelerde kooperatifçilik konusunda eğitimlerin verileceğini söyledi.

'DAHA FAZLA YER ALMASINI HEDEFLİYORUZ'Kooperatiflerin tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiğine işaret eden Bakan Pekcan, "Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta ne kadar öncü rol üstlendiğini hep beraber görüyoruz. Biz de kooperatiflerimizin, özellikle de kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca bilişim alanında da kadınların faaliyet göstermesini, kooperatifleşmesini önemsiyoruz" dedi.'HİBE DESTEK VERECEĞİZ'Söz konusu programla kooperatiflerin üretime, istihdama katkısı olan, katma değer sağlayan proje bedellerinin bir bölümünün hibe şeklinde destekleneceğini hatırlatan Pekcan, "Burada makine ve ekipman tedarikleriyle ilgili destek yüzde 50, ama Malatya için yüzde 75'inci makine ve ekipman tedariğine maksimum 150 bin liraya kadar olmak üzere hibe destek vereceğiz. Kooperatiflerimiz başvurularını 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilecek. Programla yeni alanlarda girişimciliği özendirmeyi, faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamayı ve öz kaynak yetersizliğinde olan kooperatiflerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.Bakan Pekcan, son 1 yıl içinde kadın esnaf ve sanatkarların sayısının 318 bin 154'e yükseldiğini ve kadın esnaf sayısının 25 bin arttığını belirterek, "Bütün dünyada ekonomik alanda küresel daralma yaşanırken, kadın esnaf sayımızdaki artış bizi cesaretlendirmekte. Dolayısıyla burada birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Biz bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın yanınızda olacağız" dedi.'KOOPERATİFLERİMİZDEN ULUSLARARASI OLMALARINI BEKLİYORUZ'Yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer yaratılması, istihdamın geliştirilmesi ve bu sayede göçün önlenmesi, kadınların başta olmak üzere ekonomik olanakların artırılması ile ilgili çalışmaları hızlandıracaklarını ve kooperatifçilik faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Biz kooperatiflerimizden sadece lokal olmalarını beklemiyoruz, uluslararası olmalarını bekliyoruz. Biz hem iç ticarette, hem uluslararası ticarette kooperatiflerimizin lokomotif rol oynamasını istiyoruz. Gerçekten çok güçlü, büyük ve uluslararası boyutta kooperatif örneklerimiz var. Bunlardan da rol model alarak yararlanabiliriz. Bakanlık olarak desteklerimizle kooperatiflerimizin yanınızda olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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