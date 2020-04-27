Bakan Pekcan yük taşımacılığına ilişkin yeni kararları açıkladı
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Bakan Pekcan yük taşımacılığına ilişkin yeni kararları açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

27.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:50
Bakan Pekcan yük taşımacılığına ilişkin yeni kararları açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine yönelik Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları ile koordinasyon halinde gümrük kapılarında önemli tedbirlerin alındığını hatırlatan Pekcan, dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında birçok önemli düzenleme yapıldığını anlatan Bakan Pekcan, bunlara ilave olarak Covid-19 ile mücadelede gelinen aşama dikkate alınarak ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde önemli bir adım atıldığını bildirdi. Pekcan, bu çerçevede uluslararası ticari taşımacılık kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince yapılan muayene sonrasında Covid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmelerine izin verildiğini açıkladı. Ülke dışına çıkmayacak Türk şoförlerin daha önceki uygulamada olduğu gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilmiştir. Ülkemize giriş yapan araçlar yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak, Türk ve yabancı şoförler için ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Covid-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır."

Bakan Pekcan, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verileceğini vurguladı. Pekcan, fedakarca görev yaparak Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına Türkiye'nin güvenliğinin, toplumsal ihtiyaçlarının temini, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle 7/24 çalışan gümrük personeline ve nakliyecilere teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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