Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar...

Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir.