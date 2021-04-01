Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar...
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Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pekcan: 'Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar...

Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir.

Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şu an buradasınız: Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar... - Ekonomi Haberleri
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