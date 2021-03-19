Bakan Pekcan: "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi."
19.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:24
Bakan Pekcan: "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi.
Bakan Pekcan: "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır