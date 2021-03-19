Bakan Pekcan: "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi."
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Bakan Pekcan: "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi."

19.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:24
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi.

Bakan Pekcan: "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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