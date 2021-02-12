Bakan Pekcan: "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz."
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Bakan Pekcan: "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz."

12.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:26
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz.

Bakan Pekcan: "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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