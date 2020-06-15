Bakan Pekcan, ürün güvenliği denetim sonuçlarını açıkladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pekcan, ürün güvenliği denetim sonuçlarını açıkladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında 35 bin 370 parti ürünün denetlendiğini belirterek, "Bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu.

Bakan Pekcan, ürün güvenliği denetim sonuçlarını açıkladı Açıklaması
15.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:06

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında 35 bin 370 parti ürünün denetlendiğini belirterek, "Bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı." ifadelerini kullandı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ürün güvenliği kapsamında denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşam ve sağlığına, çevre ve tüketiciye tehdit içermemesine, güvenlik gerekliliklerini taşımasına yönelik yapılan denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Pekcan, ürün güvenliği denetimlerinin hem ithalat aşamasında hem de piyasaya arz sonrası iç piyasada yerli ve ithal ürün ayırt etmeksizin yürütüldüğünü bildirdi.

Pekcan, martta yayımlanan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile vatandaşı güvensiz ürüne karşı etkin şekilde koruyacak çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Söz konusu kanunla güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla "izlenebilirlik mekanizması" getirdiklerine işaret eden Pekcan, bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her aşamasında, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte kayıt tutulacağını, böylelikle güvensiz ürünün esas sorumlusuna çok daha hızlı bir şekilde ulaşılacağını aktardı.

Dış ticarette ürün güvenliği denetimleri ile iç piyasaya yönelik piyasa gözetimi ve denetiminin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Pekcan, "Bu yılın ilk çeyreğinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı." bilgisini paylaştı.

İthal ürünlere yönelik denetimler

Pekcan, gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk esasına dayalı olarak ithalat aşamasında da denetime tabi tuttuklarını anımsatarak, "Söz konusu dönemde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, denetlenen yerli ve ithal ürünlerde güvensizlik tespit edilen ürün gruplarının başında oyuncakların, tıbbi cihazlarının, gıda maddelerinin ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin, elektrikli ekipmanların, kozmetiklerin, yapı malzemelerinin, tüketici ürünleri ve telsiz/telekomünikasyon terminal ekipmanlarının yer aldığını kaydetti.

Denetimden sorumlu bakanlıklar ve kurumlar arası iş birliği

Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, yapılan denetimler, başta insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin sağlanması olmak üzere, güvenli ürün kullanılması dolayısıyla toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlara teknik engellerle karşılaşmaksızın girmesi, basiretli işletmelerin, güvenli olmayan ürünlerin yol açtığı haksız rekabetten korunması gibi çok önemli amaçlara hizmet ediyor.

Etkin bir PGD için temel hedef ve stratejilerle alınacak tedbirleri belirlemek ve üst düzeyde kararlar almak amacıyla toplanan Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu aracılığıyla PGD faaliyetini yerine getiren icracı kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlanıyor.

Güçlü bir iş birliği ve koordinasyon mekanizmasının önem kazandığı denetim sisteminde Ticaret Bakanlığı koordinatör kuruluş olarak görev üstleniyor.

PGD faaliyeti, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla yapılıyor.

Bu kapsamda örneğin televizyon, saç kurutma makinesi gibi elektronik aletler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, çalışma hayatında kullanılan koruyucu maske gibi ekipmanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler Sağlık Bakanlığının, gıda ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının, cep telefonları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sorumluluk alanında yer alıyor.

Oyuncak, hazır giyim, tekstil ve ayakkabı gibi tüketici ürünlerinin denetimi ise Ticaret Bakanlığınca yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından her ay, 3 ayda bir ve her yıl yayımlanan PGD raporları ile bu faaliyetlerin Türkiye'de geldiği aşama değerlendiriliyor, sorunlu alanlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya konuluyor.

Bu öneriler, PGD faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması için bugüne kadar hazırlanan Ulusal PGD Stratejileri kapsamında da ele alınarak bu alanda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Halife Hafter Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Emre Kınay Cem Yılmaz Ajda Pekkan Oğulcan Engin
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan, ürün güvenliği denetim sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 13:06:36. #1.14#
title