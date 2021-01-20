Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir (2)

JETCO İMZA TÖRENİNE KATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türkiye-Belçika 2'nci Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı (JETCO) İmza Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Pekcan, 2020 yılında pandemiye rağmen Belçika ile ikili ticarette artış yaşadıklarını, ikili ticaret hacminin 6.6 milyar dolardan 7.3 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Pekcan, "Pandemiye rağmen sağlanan bu artış esasen iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyellerin önemli bir göstergedir. Biz de, bu gerçekten hareketle; karşılıklı işbirliği fırsatlarını en iyi şekilde kullanarak, ikili ticaret hacmimizi en kısa zamanda 10 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı umuyoruz" diye konuştu.

'GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLEME ZAMANI GELMİŞTİR'Pekcan, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliğinin 25'inci yılına girildiğini hatırlatarak, Gümrük Birliğinin bugüne kadar her iki tarafa da önemli faydalar sağladığını belirtti. Gelişen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliğini güncellemenin zamanının geldiğini söyleyen Pekcan, "Halihazırda Gümrük Birliği kapsamında olmayan yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da Gümrük birliğine dahil etmenin zamanı gelmiştir. AB iş dünyasının genel olarak Gümrük Birliğinin güncellenmesi fikrine olumlu yaklaştığını biliyoruz. Bugünkü toplantımız çerçevesinde bu hususu bir kez daha dile getirdik. Belçika'nın sürece pozitif katkı sunmasından duyacağımız memnuniyeti dostlarımıza ifade ettik. Belçika'nın ve genel olarak AB ülkelerinin iş insanlarımıza ve Türk şoförlerine yönelik vize uygulamalarında daha esnek davranması gerektiği yönündeki beklentimizi de bu toplantımız vesilesiyle hatırlatmış olduk" ifadesini kullandı.'GELİR KAYBI ÖDEMELERİ BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI'Program sonunda basın mensuplarının esnaf ve sanatkarlara verilecek gelir kaybı destekleriyle alakalı sorusunu cevaplayan Bakan Pekcan, "Bugün itibariyle esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteklerini ödemeye başlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da üç ay boyunca bunları ödemeye devam edeceğiz" dedi. Toplantı sonrası Türkiye-Belçika 2'nci Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı (JETCO) anlaşma metni imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı