Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir (2)

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TOOB BAŞKANI: TÜRKİYE, DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR

Programda konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Asya kıtasının üretim merkezi haline geldiğini ve gücün batıdan doğuya kaydığını söyledi. Asya kıtasının dünya ekonomisinin geleceğini temsil ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İhtiyacımız olan şey daha fazla bağlantı, daha fazla ticaret ve daha fazla kişiler arası temas. Bu platformun iş dünyasıyla irtibata geçmiş olması hayırlı bir iş. Türkiye iki kıtayı birbirine bağlar; doğu ve batı arasında bir köprüdür. Türkiye yıllardır batı kurumlarına üyedir. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesidir; Avrupa Birliği için aday bir ülke. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmaları bulunmaktadır. Türkiye aynı zamanda 60 yılı aşkın bir süredir NATO üyesidir. Yani Türkiye'nin batılı kurumlarla iyi bağlantıları var. Aynı zamanda Türkiye Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar; doğu ile batı arasında bir köprüdür. Ülkemiz Asya ile ilişkilerini birçok boyutta daha da geliştirmek istiyor. Türkiye'nin en büyük ticaret açığı bölgeden geliyor. Bölge ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar ABD doları. 40 milyarlık ithalat yapıyoruz ve sadece 10 milyar ihracat yapıyoruz. Bu yüzden ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı