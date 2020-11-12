Bakan Pekcan: "Ülke genelinde ihracat seferberliği başlatıyoruz"

Bakan Pekcan: "Ülke genelinde ihracat seferberliği başlatıyoruz" "İhracatı tabana yaymayı amaçlıyoruz" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat potansiyeli olan firmaları tespit edip onlara destek olarak ihracatı ülke genelinde tabana yaymayı...

Bakan Pekcan: "Ülke genelinde ihracat seferberliği başlatıyoruz"

"İhracatı tabana yaymayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat potansiyeli olan firmaları tespit edip onlara destek olarak ihracatı ülke genelinde tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İstanbul'da düzenlenen '81 ilde İhracata İlk Adım' toplantısına katıldı. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde başlatılan '81 ilde İhracata İlk Adım' programı ile ilgili bilgi veren Pekcan ihracat yapma potansiyeli olan firmalara destek olarak ihracat yapmaları için destek olacaklarını söyledi.

"İhracatı tabana yaymayı hedefliyoruz"

Ülke genelinde ihracatı tabana yaymanın önemli bir hedef olduğuna vurgu yapan Bakan Pekcan, ihracat yapan firmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Pekcan, "2019 yılında sanayi sektöründe faaliyet gösteren 403 bin firmamızın sadece yüzde 8,7'sinin ihracat yaptığını görüyoruz. Sanayi sektöründe ihracat yapan firmaların oranındaki düşüklük önemli bir ihracat potansiyelinin kullanılmadığına işaret ediyor. İhracat yapan sanayi firmalarını incelediğimizde yüzde 70'nin 250'den fazla çalışana sahip büyük ölçekli firmalar olduğunu görüyoruz. 10 ve daha az çalışanı olan mikro işletmelerimizin sanayi ihracatımızdan aldığı pay yalnızca yüzde 4 seviyelerinde. Biz başlattığımız program ile ihracatı tabana yaymayı hedefliyoruz" dedi.

İhracata ilk adım programıyla firmalara bilgi sunmanın ötesinde bu firmaları ihracata hazırlayacaklarını dile getiren Bakan Pekcan, "İhracat yapabilme potansiyeli olan firmalarımıza özel çalışma planları oluşturuyoruz. Firmalarımızla tek tek görüşerek ihtiyaçlarını tespit ediyor ve ihracat yapmalarının önündeki engelleri aşmalarına yardım edecek en doğru kişileri belirliyoruz. Belirlenen rehberler 6 ay boyunca aralıksız bir şekilde firmamız ile etkileşim halinde kalacak ve firmalarımız ile ihracatın kapılarını birlikte açacaklar. Program hazırlıkları kapsamında, bu işi başarıyla uygulayan kamu modellerine sahip ABD, İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere dünya örneklerini inceledik. Genel olarak, bu programlar bir mentor havuzu oluşturulması ve firmaların bu programlara başvurarak mentor seçimi yapması şeklinde ilerliyor. Biz bu programların ötesine geçerek, ihracat potansiyeli olan firmaları tek tek tespit ediyoruz. Bu firmalarla görüşerek onları programa dahil edip ihracat hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye genelinde ihracat seferberliği başlatıyoruz"

Program dahilinde ihracat yapma potansiyeli olan firmaları tespit ettiklerini söyleyen Bakan Pekcan, "Öncelikle şu an için 40 ilde gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla ihracat yapma potansiyeli olduğu halde bunu gerçekleştiremeyen firmaları tek tek tespit ettik. Bu rakam 40 il için 7 bin 277'dir. Bunlar ihracata uygun ürünlerde üretim kapasite olduğu halde ihracat yapamayan firmalar. Tespitlerimizi yaparken firmaların çalışan sayısından ihracatına ve üretim kapasitesine kadar birçok veriyi inceleyip analiz gerçekleştirdik. Bu kadar kapsamlı bir programı mümkün kılmak için aşamalı bir yapı öngördük. Bir pilot uygulama ile başlayacağız. Program, izlenebilirlik ve verimliliğin sağlaması amacıyla Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun olmak üzere bir pilot uygulama ile başlayacak. Pilot illerimizde kapasite raporlu 6 bin 882 firmanın içinden 2 bin 773 firmamızın ihracat yapma potansiyeli olduğunu tespit ettik. Programı geniş bir kitleye yaymadan önce mümkün olan en iyi yapıya kavuşturmak için bu 5 ilde 50 firmayla başlayacağız. 81 ilde çalışacak ideal programı bu dönem sonrasında elde edeceğiz. Pilot uygulamadan edineceğimiz tecrübeler ışığında, projemizi halihazırda fizibilite çalışmalarını tamamladığımız 40 ile; sonrasında da 81 ile yaymadan önce en başarılı program tasarımını ortaya koymuş olacağız. Türkiye genelinde yeni bir ihracat seferberliği başlatıyoruz" diye konuştu.

81 ilde İhracata İlk Adım Programı'nın aşamalarından da bahseden Bakan Pekcan, "Programımız firma seçimiyle başlayacak. Sonrasında her firmayla bire bir ihtiyaç analizleri gerçekleştireceğiz. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda mentörler belirleyeceğiz. 6 ay sonunda programı değerlendirerek 81 ilde firmalarımız için bir yol haritası oluşturacağız. Bu programımız ile her firmaya tek tek dokunarak o firmaların ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Programa katılan firmaların bakanlığın sunduğu fırsatlardan da faydalanma imkanına sahip olacağını belirten Bakan Pekcan, "Bu kapsamda firmalarımız dünyanın birçok farklı noktasındaki ticaret müşavirlerimizle buluşma imkanına sahip olacak. Bakanlığımız uzmanlarından birebir destek alacak ve kendilerine özel hazırlanacak kimlik-yönlendirme kartlarıyla hedef ülkelere ilişkin önemli bilgiler edinecek. Bu kimlik-yönlendirme kartlarında firmalarımıza ürünleri için en doğru pazar önerilerini sunuyor olacağız. Ayrıca, Bakanlığımızın dijital platformlarını etkin kullanmaları için firmalarımıza yol gösterici olacağız. Pilot uygulamaya katılan firmalarımıza Eximbank tarafından da kredi ve sigorta ürünlerine yönelik başvurularda öncelik tanınması sağlanacak. Bunun yanında Özel müşteri temsilciliği oluşturulması, sigortacı alıcı analiz ücretlerinden muafiyet tanınması, Sigorta tazminat başvurularının önceliklendirilmesi, kur riski yönetimine yönelik Eximbank ürünlerinde öncelik tanınması gibi kolaylıklar sağlanacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN