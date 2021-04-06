Bakan Pekcan: "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Bakan Pekcan: "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir.
Bakan Pekcan: "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya