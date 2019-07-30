BAKAN PEKCAN TÜRKİYE-PARAGUAY İŞ FORMU'NA KATILDI

Paraguay İş Formu'nda, İş dünyamızla birlikte, ürünlerimizin, ticaretimizin çeşitlenmesi ve derinleşmesi üzerine ortak çalışmalar yapacağız dedi.

Türkiye - Paraguay İş Formu Beşiktaş'ta bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Liz Cramer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda Paraguaylı Bakan, ülkesinin iş hacmi ve yatırımları konusunda geniş bir sunum yaptı. Ardından konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, Coğrafi olarak bir birine uzak ülkeler olarak görünsek de ben iki ülkenin arasındaki ticari ekonomik ilişkileri geliştirecek büyük potansiyel olduğuna inanıyorum. 2018 yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Paraguay'ı ziyaret ettiğimizde Sayın mevkidaşım Cramer ile bir araya gelip sohbet etme şansı bulduk. Bu sohbette de ikimizin hedeflerimizin aynı ve işbirliği alanında fırsatlar olduğunu gördük ve birlikte çalışmaya karar verdik. 2 ülke arasındaki bu dostluğun karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtıp artırmamız gerekiyor. Gerçekten de bugünkü ticaret hacmimiz 2 ülkenin potansiyelini kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu ticaretin yüzde 80'nini demir-çelik ve soya oluşturmaktadır dedi.

TİCARETİMİZİN ÇEŞİTLENMESİ VE DERİNLEŞMESİ ÜZERİNE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Pekcan, 'Sayın bakan sunumunda potansiyel sektörlerden bahsetti. Ben de toplantı öncesi kendilerine bizim yaptığımız çalışmayı bir dosya sundum kendilerine eminin o dosya üzerinde çalışacaklar. Biz de sayın bakanın sunumu üzerine çalışacağız. İş dünyamızla birlikte, ürünlerimizin, ticaretimizin çeşitlenmesi ve derinleşmesi üzerine ortak çalışmalar yapacağız ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜREL BİRLİKTELİĞİ DE TİCARETİMİZE YANSITACAĞIMIZDAN HİÇBİR KUŞKUMUZ YOK

'Paraguay Latin Amerika'nın merkezinde bizim hedef pazarlarımızın tam da ortasında yer almaktadır diyen Pekcan, Benzer kültürlerimiz de var Paraguay ile. Bu açıdan coğrafi olarak uzak olmakla birlikte bu kültürel benzerliğimiz de bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Bunu da Türk dizilerinin Paraguay ve Latin Amerika'da çok fazla izlendiğinden anlıyoruz. Kültürel birlikteliğimiz var. Bu kültürel birlikteliği de ticaretimize yansıtacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok şeklinde konuştu.

MEKSİKA, KOLOMBİYA, EKVATOR VE PERU İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARIMIZ BAŞLAMIŞ DURUMDA

19 ülke ile ekonomik işbirliği anlaşmasının olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, Şili ile serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. Meksika, Kolombiya, Ekvator ve Peru ile de serbest ticaret anlaşmalarımız başlamış durumda. Karşılıklı yatırımların teşviki ve korunması anlaşması Meksika, Kolombiya ve Guatemala ile var. Paraguay ile de 2018 Ocak'ta sunmuştuk ve inşallah bu sene içinde sayın devlet başkanının Türkiye ziyaretinde bu anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz diye konuştu.

MEVCUT TİCARET HACİMİMİZ 2 ÜLKENİN POTANSİYELİNİ YANSITMIYOR

Türkiye'nin müteahhitlik konusunda dünyada ikinci sırada olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, Latin Amerika'da sadece 25 proje üstlenmişiz. Bunun da toplam değeri 975 Milyon Dolar. Paraguay'da henüz böyle bir tecrübemiz yok. İnşallah Paraguay'ında bu bahsedilen projelerinin içinde Türk firmaları da yer alır. İş dünyamızın Paraguay'da daha fazla yer almasını, Paraguaylıların da Türkiye'de daha yer almasını onları da burada yatırımcı olarak görmek istiyoruz. Mevcut ticaret hacmimiz 2 ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Biz bu rakamların daha yukarlara çıkması için her türlü desteğe hazırız. Potansiyel ürünler üzerine de sizlerle birlikte çalışacağız. Ticaretimizin her ülkenin menfaatine sürdürülebilir ve dengeli ticaret hacmine kavuşmasını diliyoruz. İş dünyasından beklentimiz ürün yelpazesini çeşitliliğini arttırmak ve derinleştirmeniz. Latin Amerika Edebiyatı'nın Marquez'in bir sözü var, 'Hayat bir kapıyı kapattığında, diğer bir kapıyı açar' ama biz kapanan kapıya o kadar bakarız ki yeni açılan kapıyı bir türlü göremeyiz. Paraguay bizim için açılmış kapı, Türkiye de Paraguay için açılmış bir kapı. Destek bizden, bundan sonrası iş dünyasında dedi.

Konuşmaların ardından Pekcan mevkidaşı Cramer'e günün anlam ve önemine dair hediye takdim etti. Program toplu aile fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Kaynak: DHA