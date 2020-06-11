Bakan Pekcan: Türkiye'nin sağlık sistemiyle yazdığı başarı hikâyesi, meyvelerini verecektir
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Bakan Pekcan: Türkiye'nin sağlık sistemiyle yazdığı başarı hikâyesi, meyvelerini verecektir

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde ülkemizin güçlü sağlık sistemiyle ve açtığı yeni hastanelerle yazdığı başarı hikayesi, salgın sonrası meyvelerini verecektir.

Bakan Pekcan: Türkiye'nin sağlık sistemiyle yazdığı başarı hikâyesi, meyvelerini verecektir
11.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:49

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde ülkemizin güçlü sağlık sistemiyle ve açtığı yeni hastanelerle yazdığı başarı hikayesi, salgın sonrası meyvelerini verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da belirtildiği üzere, Türkiye'nin 'sağlık üssü' olma hedeflerine ulaşmak için oldukça uygun bir ortam hazır bulunmaktadır" dedi.

Bakan Pekcan, Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleri ile video konferans yoluyla görüştü. Pekcan, Türkiye'nin üretim, ihracat kapasitesinin en dinamik ve etkili alanlarından birisinin hizmetler sektörü olduğunu belirtti. Hizmet sektörünün koronavirüs sürecinden etkilenen sektörler arasında olduğunu belirten Pekcan, bu durumun dünya çapında da böyle olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, turizm ve lojistik faaliyetlerinin en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu bildiklerini belirterek, "Ancak bunun tersinin yaşandığı hizmetler sektörümüz de var. Bunların başında da e-ticaret sektörü geliyor. Bu dönemde e-ticarete talep son derece artmış durumda. İnşallah biz de bakanlık olarak bu ay sonu itibarıyla ilk defa 'Elektronik Ticaret Bilgi' sistemi üzerinden elektronik ticaret istatistiklerini yayınlayacağız. E-ticaretle ilgili bilinçlenme, sektörün geleceği açısından da çok olumlu bir durum. Tabii en temel hedefimiz pandeminin getirdiği şartların bir an önce ortadan kalkması ve tüm hizmet kollarımızın olağan piyasa koşullarına, normal koşullara kavuşarak sağlam ve sürdürülebilir bir şekilde yollarına devam etmeleridir" diye konuştu.

'BU SÜRECİN NORMALLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'Bakan Pekcan, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de normalleşme sürecine girmiş bulunduğunu kaydederek, "Hastalığın tam olarak kontrol altına alınabilmesi ve tedavisi ile ilgili belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla, buna bağlı olarak şu anda insanların tüketim alışkanlıkları değişti, seyahat alışkanlıkları değişti, alışveriş alışkanlıkları değişti. Bu sürecin normalleşmesini bekliyoruz. Hükümetimizin ve toplumumuzun ortak gayreti, sizlerin değerli katılımları ile bugünleri en kısa sürede atlatarak, sağlık alanında olduğu gibi ekonomi, ticaret, hizmetler alanında da bütün dünyadan ayrışmayı bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel hizmet ihracatı geçtiğimiz yıl 6 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve Türkiye olarak bu pazardan çok daha fazla pay alabileceğimizi görüyoruz. Hizmet ihracatçıları birliğimizin de içinde bulunduğu paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz Uluslararası Hizmet İstatistikleri çalışması da bu yıl tamamlandı ve güncellenen veriler Mart ayında TÜİK tarafından da açıklamaya başlandı" dedi.'31 MİLYAR DOLARDAN 36.9 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ'2019 yılında hizmet ihracatının 2018 yılına göre yüzde 10 artarak 64.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Hizmet giderlerimiz 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, hizmet ticaret dengemiz yüzde 18.6 artış göstererek 31 milyar dolardan 36.9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bunu hizmet ticaretinde oldukça başarılı ve doğru yolda olduğumuzun işareti olarak görmekteyiz. Bu anlamda katkılarından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ancak hedefleri büyük, dinamik bir ülke olarak yakaladığımız bu başarının sürdürülebilirliğini temin etmek ve markalaşma kabiliyetlerimizi güçlendirmek için rehavete kapılmadan bütün gücümüzle el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere hizmet sektörümüze yönelik olarak pek çok destek mekanizmamız etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Hizmet ihracatımızın kilit sektörlerinden olan sağlık turizmi, bilişim, film, dizi, eğitim sektörlerinin yanı sıra yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, lojistik, gastronomi, perakende ve konaklama sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamalara destek vermeyi sürdürüyoruz."'SAĞLIKTAKİ BAŞARI HİKAYESİ SALGIN SONRASI MEYVELERİNİ VERECEKTİR'Bakan Pekcan, Türkiye'nin şu anda en çok yabancı hasta çeken ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "2019 yılı itibarıyla yaklaşık 750 bin uluslararası sağlık turistine hizmet vermiş bulunuyoruz. Ülkemizin gönüllü kültür, ekonomi ve ticaret elçileri olan uluslararası öğrencilerimizin sayısı ise 172 bine ulaştı. Bakanlığımız destek programlarının başladığı 2011 yılından bu yana sağlık turizmi gelirimiz 2 kat artarken, ülkemizi ziyaret eden uluslararası hasta sayısı da 3 katına çıktı, biz bunda birkaç kat daha artış bekliyoruz. Aynı şekilde, o dönemde 30 bin dolayında olan uluslararası öğrenci sayımız 6 kat artmış bulunmaktadır. Pandemi sürecinde ülkemizin güçlü sağlık sistemiyle ve açtığı yeni hastanelerle yazdığı başarı hikayesi, salgın sonrası meyvelerini verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da belirtildiği üzere, Türkiye'nin 'sağlık üssü' olma hedeflerine ulaşmak için oldukça uygun bir ortam hazır bulunmaktadır. Öte yandan, ben gezdiğim her yerde gördüm özellikle Afrika'nın değişik ülkelerinde ve Latin Amerika'da bugün Türk dizileri pek çok kıtada gösterilmekte ve bizim buradan göremeyeceğimiz kadar toplumsal etkisi var. Türk dizileri beğeniliyor diyoruz ama beğenilmekten öte ülkelerde bir toplumsal etkisi var. Türk dizileri elimdeki kayıtlara göre yaklaşık 146 ülkede 700 milyon kişi tarafından izlenilmektedir,  belki bu rakam şu anda artmıştır. Dizi sektöründe ABD'nin hemen arkasında birçok ülkeyi geride bırakarak ikinci sıraya oturmuş durumdayız."

 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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