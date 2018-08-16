Bakan Pekcan Türkiye'nin davetini açıkladı

ANKARA - ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına yönelik almış olduğu tedbirlere ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Buna karşılıklık ilkesi gereği cevap verdik ve 22 kalem ithal ürünümüzde toplam 533 milyon dolarlık vergiye tekabül eden yaptırımlarımızı duyurduk. Bugün saat 17.00 itibariyle Dünya Ticaret Örgütünde kendilerini panele davet ettik" dedi.

10. Büyükelçiler Konferansı Başkent Ankara'da devam ediyor. 17 Ağustos tarihine kadar sürecek konferansın üçüncü gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından akşam yemeği verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Bakan Pekcan, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD ile yaşanılan kriz sürecindeki olayı diplomasi yoluyla ne kadar sakince yönetmeye gayret ettiğinin bilhassa yaşayarak tanık olduğunu söyledi.

"Avrupa Birliği yolunda da biz aynı hedeflere beraberce ortak olarak devam edeceğiz" diyen Bakan Pekcan, en kısa zamanda Avrupa Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarını aktif olarak katılımlarla destek vereceklerini bildirdi.

Ticaret Bakanlığının yurt dışında Dışişleri Bakanlığı ile çalışan yakın çalışan kurum olduğunu dile getiren Pekcan, "Ticaret diploması arasında yürüttüğümüz faaliyetleri hep siz sayın büyükelçilerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Hepimiz soft powerın en az hard power kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönem bir dönüşüm dönemi. Bu doğrultuda ihracat ve yatırım ilişkileri teknoloji transferi konuları ülkemizin 21 yüzyıldaki ekonomik geleceği için son derece önemli hususlar haline gelmiş bulunmaktadır. Dünyayla ilişkiler geçmişte olduğu gibi bugün de ticaretle kurulmakta ve gelişmektedir. Yarın da endüstri 4.0 ile akıllı araçlar ve yeni teknolojinin dönüştürdüğü küresel ekonomide ilişkilerimiz yine ticari ilişkilerle kurulacaktır. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı temsilcilerimiz temsilciliklerimizle beraber büyükelçilerimiz her daim yakın çalışma arkadaşlarımız olmuştur ve olmaya devam edecektir, kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Son 16 yılda Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracat hamlesinde ticaret müşavirliklerin ve ataşelikler kadar büyükelçilerin vizyoner çalışmalarının katkılarının yadsınamaz olduğunu aktaran Bakan Pekcan, "Türkiye'nin orta gelir seviyesindeki bir ülkeden yüksek gelir seviyesindeki bir ülkeye dönüşebilmesi için dünya ile ilişkilerimizi tamamen ticari ilişkilerimiz ve yönlendirici çalışmaları hep beraber yapacağız" mesajını verdi.

ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına yönelik almış olduğu tedbirlere değinen Pekcan, "Buna karşılıklık ilkesi gereği cevap verdik ve 22 kalem ithal ürünümüzde toplam 533 milyon dolarlık vergiye tekabül eden yaptırımlarımızı duyurduk. Bugün saat 17.00 itibariyle dünya ticaret örgütünde kendilerini panele davet ettik" şeklinde konuştu.