Bakan Pekcan, Türkiye ile Letonya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısında konuştu
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Bakan Pekcan, Türkiye ile Letonya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısında konuştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB iş dünyasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleşip derinleştirilmesi için her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir.

09.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:36

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB iş dünyasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleşip derinleştirilmesi için her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir." dedi.

Bakan Pekcan, video konferans yoluyla gerçekleştirilen Türkiye-Letonya 1. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'ndeki konuşmasında, Letonya Ekonomi Bakanı Janis Vitenbergs ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İkinci JETCO toplantısını da bu yılın sonunda, en geç gelecek yılın başlarında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapmayı planladıklarını belirten Pekcan, buradaki temasların her iki ülke iş insanlarının faydalanacağı iş birliklerine vesile olmasını beklediklerini dile getirdi.

Pekcan, Baltık bölgesinin en önemli ekonomilerinden Letonya ile ticaret hacminin 293 milyon dolar seviyesinde olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan Vitenbergs ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini en kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları kararlaştırdık. Hangi sektörlerde iş birliğini artırabileceğimizi, karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarını tespit ettik. JETCO mekanizması, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi her alanda değerlendirebildiğimiz bir mekanizma. Biz bu doğrultuda Türkiye olarak aldığımız kararların, atacağımız adımların takipçisi olacağız. Letonya'nın da bizimle aynı fikirde olduğunu görmekten memnunuz."

İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, teknolojiden özel sektörler arasında iş birliğine, kültür ve turizmden tarım, ulaştırma ve bilim, teknoloji ve eğitim alanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konuları görüştüklerini aktaran Pekcan, mutabakat zaptındaki hususların da vaktinde hayata geçirilmesinin karşılıklı olarak takipçisi olacaklarını bildirdi.

Pekcan, yatırımların karşılıklı artırılmasını da teşvik ettiklerini ifade ederek, Türkiye'nin Letonya'da 91 milyon dolarlık, Letonya'nın da Türkiye'de 77 milyon dolarlık yatırımı bulunduğunu söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar 127 ülkede 10 binden fazla projede 400 milyar dolarlık proje üstlendiklerini ifade eden Pekcan, Letonya'da 509 milyon dolar değerinde 9 proje üstlenildiğini kaydetti.

Pekcan; müteahhitlik, müşavirlik firmalarının Letonya'daki büyük projelerde daha da fazla yer almasını beklediklerini, Letonyalı müteahhitlerle 3. ülkelerde iş birliği yapılmasının öngörüldüğünü anlattı.

Letonya'da altyapı projelerini üstlenen Türk firmaların çalışma izni alma kapsamındaki vize işlemlerinde sorun yaşamaları konusunu Letonyalı Bakan ile görüştüklerini dile getiren Pekcan, kendilerinin bu konuda desteklerini talep ettiklerini kaydetti.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi

Bakan Pekcan, iki ülkenin çok taraflı ilişkilerini de görüşme fırsatı bulduklarını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu AB'nin çelik korunma önlemleri konusunda Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması ve Kömür Çelik Anlaşması olmasına rağmen Türkiye için de bu önlemlerin uygulanıyor olmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik ve ortak bir anlaşma zemininde buluşabilmek için Letonyalı muhatabımızın desteklerini talep ettik. Pandemi sürecinde gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB iş dünyasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleşip derinleştirilmesi için her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir. Çünkü mevcut anlaşmamızda Kovid-19 pandemisi sürecinde ön plana çıkan e-ticaret, hizmetler sektörü ve dijital ekonomi bulunmamaktadır. Bunları da kapsayacak bir güncelleme için Letonya'nın desteklerini talep etmiş bulunuyoruz. Bu konuda gösterdikleri yapıcı tutum için de kendilerine teşekkür etmek istiyorum."

"Letonya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını istiyoruz"

İmza töreninin ardından gerçekleştirilen Letonya-Türkiye İş Forumu'nda da konuşan Pekcan, tüm dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini, ticaret ve iş insanlarının bu süreçten etkilendiğini söyledi.

Türkiye-Letonya arasındaki iş birliğinin salgının etkilerinin ortadan kaldırılması açısından önemine dikkati çeken Pekcan, "Bu bağlamda, Letonya ile dostluk ve karşılıklı fayda temelinde sürdürülen ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine inancım tam. Bu vesileyle, bütün dünyanın en kısa zamanda bu salgından tam olarak kurtulmasını normal yaşamlarına geri dönmesini temeni ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye için önemli olan turizm sektörüne de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Letonya ile Türkiye arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını istiyoruz. Türkiye, Letonyalı turistler açısından önemli bir turizm adresi. Türkiye, Kovid-19 pandemisiyle başarılı mücadelesini vermiş durumdadır. Hem ikili uçuşların bir an önce başlaması hem de Türkiye'den giden turistlere karantina önlemlerinin uygulanmaması, gerekirse 48 saatlik yapılan testlerin dikkate alınması yönünde ve Türkiye'nin sarı listeden yeşil listeye çıkarılması yönünde taleplerimizi ilettik."

"JETCO toplantısı ikili ilişkiler için çok önemli bir fırsat olacak"

Letonya Ekonomi Bakanı Janis Vitenbergs de JETCO 1. Dönem Toplantısı'nın ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine vesile olmasını istediklerini belirtti.

İkili ticari ilişkiler, yüksek öğrenim, ulaştırma ve lojistik, tarım, uluslararası yatırım ve kamu- özel sektör iş birliği (PPP) olanaklarını gözden geçirdiklerini ifade eden Vitenbergs, toplantının başarılı ve verimli geçtiğini, JETCO toplantısının ikili ilişkiler için çok önemli bir fırsat olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Pekcan, Türkiye ile Letonya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısında konuştu

Kaynak: AA

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