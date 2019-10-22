Bakan Pekcan: "Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline...

Bakan Pekcan: "Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline...

İmza töreninin yapıldığı salon Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

22.10.2019 12:31
Bakan Pekcan:

İmza töreninin yapıldığı salon

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. (2)

Kaynak: AA
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