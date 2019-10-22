Bakan Pekcan: "Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline...
İmza töreninin yapıldığı salon Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
İmza töreninin yapıldığı salon
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. (2)