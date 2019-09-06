Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu

Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu

Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum.

06.09.2019 11:41
Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu

Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

"Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım"

"İş dünyasında vize işlemlerinin kolaylaştırılması lazım"

Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu
Kaynak: İHA
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