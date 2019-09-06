Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu
Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum.
06.09.2019 11:41
Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
"Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım"
"İş dünyasında vize işlemlerinin kolaylaştırılması lazım"
Kaynak: İHA