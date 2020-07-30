Bakan Pekcan: Türk ve İtalyan şirketler birlikte çalışabilir
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Bakan Pekcan: Türk ve İtalyan şirketler birlikte çalışabilir

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, İtalya'nın önemli bir ticaret ortaklarından ve Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında her türlü özel sektör girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz.

Bakan Pekcan: Türk ve İtalyan şirketler birlikte çalışabilir
30.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:29

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, İtalya'nın önemli bir ticaret ortaklarından ve Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında her türlü özel sektör girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Türk ve İtalyan şirketleri ortak yatırım ve üretim yaparak birçok sektörde birlikte çalışabilir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve İtalya arasında yapılacak Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısı öncesi video konferans yöntemiyle İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. JETCO Hazırlık Toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, taşımacılık ve lojistik konuları, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünleri ithalatı üzerindeki korunma önlemleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ele alındı.

İkili görüşmenin ardından, iki ülkeden 121 iş insanının katılımıyla özel sektöre yönelik toplantı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda konuşan Bakan Pekcan, İtalya'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından biri, Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin pandeminin etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 20,7 düşüşle 7,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Pekcan, küresel toparlanma ile ticarette de iyileşme görüleceğini söyledi.Türkiye ile İtalya'nın güçlü ticaret ve ekonomik ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Pekcan, pandemi önlemleri nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelinemese de ilişkilerin ivmelendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ VE DEMİR-ÇELİK ÖNLEMLERİTürkiye ile İtalya arasındaki temel iş birliği platformlarından birinin JETCO mekanizması olduğuna dikkat çeken Pekcan, en son 2017 yılında gerçekleştirilen JETCO toplantısını en kısa zamanda düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine de değinen Pekcan, mevcut anlaşmanın hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarım gibi önemli alanları kapsamadığını; anlaşmanın güncellenmesiyle ekonomik iş birliği ve ticaret için yeni alanların olacağını kaydetti.Buna ek olarak, demir-çelik ürünlerine yönelik AB'nin aldığı önlemler konusunda Türkiye'nin Gümrük Birliği ve diğer anlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde haklı bir pozisyonda olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri olan İtalya'nın bu konuda desteklerini beklediklerini söyledi.Türk ve Avrupa Birliği özel sektörünün sürece destek vermesinin çok önemli olduğuna işaret eden Pekcan, her iki ülkenin iş insanlarından da bu anlamda destek istediklerini söyledi. Türkiye'nin geçen yıl, küresel ekonomide ve ticarette artan korumacılığa rağmen, ihracatının yüzde 2,1'lik bir artış gösterdiğini ve 8,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiğini dile getiren Pekcan, Türkiye'nin şu anda Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33'üncü sırada yer aldığını ve son iki yılda hızlı bir ilerleme kaydederek, 27 sıra ilerlediğini ifade etti.'TÜRK VE İTALYAN ŞİRKETLERİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR'Türkiye'nin katma değeri yüksek üretime, ihracata ve orta- yüksek teknolojili yatırımlara öncelik verdiğini vurgulayarak, dijital ekonomiye de önem verdiklerini ifade eden Pekcan, "Bu çerçevede Türk ve İtalyan şirketleri ortak yatırım ve üretim yaparak birçok sektörde birlikte çalışabilir" dedi.Türk ve İtalyan iş dünyasının Türk Eximbank ve İtalyan muhatabı SACE tarafından sağlanan finansman fırsatlarından yararlanabileceğine dikkat çeken Pekcan, iki ülkenin müteahhitlik sektörünün de üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini ifade ederek, "Türkiye ve İtalya zaten güçlü ticaret ortakları konumunda yer alıyor ve umarım bu ortaklık gelecekte çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Ülkelerimiz arasında her türlü özel sektör girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İtalyan Bakan Maio da iki ülkenin iş insanlarının üçüncü ülkelerdeki iş birliği için çok büyük potansiyele sahip olduğunu; önümüzdeki süreçte bu potansiyeli harekete geçirmek için iki ülke kurumlarının çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun için JETCO mekanizmasının önemli araçlardan birisi olduğuna dikkati çeken Maio, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin de her iki taraf için de son derece yararlı olacağını dile getirdi.


Kaynak: DHA

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