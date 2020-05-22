Bakan Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası KEK Eşbaşkanı Novak ile görüştü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüştü. Toplantıda, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreçte ticaretin önündeki engellerin tespiti ve çözümüne yönelik konular ele alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası KEK Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Merkez Bankasından yetkililer, Rus tarafından ise Bakan Novak'ın yanı sıra Enerji Bakan Yardımcısı Anatoli Yanovski, Ekonomik Kalkınma, Tarım, Ulaştırma Bakanlıkları, Gümrük İdaresi ve Merkez Bankası yetkilileri katıldı. Toplantıda öncelikli olarak Covid-19 salgını nedeniyle küresel olarak içerisinde bulunulan zor dönemde iki ülke arasındaki yakın dostluk ilişkilerine uygun olarak ticaretin önündeki engellerin tespiti ve çözümüne yönelik konular detaylı bir şekilde ele alındı. Bunun yanı sıra iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak amacıyla ticareti artırıcı ve kolaylaştırıcı önlemler, enerji konusundaki iş birliği, tarım ticareti, ulaştırma konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının artırılabilmesi önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıda Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan enerji alanındaki konular da değerlendirilirken, bu kapsamda Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi'nin 2023 yılında ilk bölümünün faaliyete geçirilmesi noktasında atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca iki ülkenin karşılıklı mal ticaretinde önemli bir kalem olan tarım ürünleri konusunda karşılıklı hassasiyetler dile getirildi.

Rusya tarafından yalnızca Türkiye'ye yönelik olarak uygulanan ve herhangi bir dönemsellik içermemesi ve bir dayanağı da olmaması nedeniyle büyük sorunlara ve belirsizliklere yol açan domates kotası uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Pekcan, söz konusu uygulamanın gerek uluslararası ticaret kurallarına, gerekse iki ülke arasındaki iş birliği ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Bakan Pekcan, Rusya'ya hayvansal ürün ihracatı yapmasına izin verilen firmalar listesine alınmak üzere onay bekleyen Türk firmalarının onay süreçlerinin de geciktirilmeden tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün de değerlendirildiği toplantıda, Pekcan, karayolu kotalarının öneminin son derece arttığına ve mevcut olağanüstü koşullarda sınırlı sayıdaki kotalar ile bölge ülkeleriyle ticaretin sürdürülemez hale geldiğine dikkat çekti. Pekcan, özellikle Rusya Federasyonu ile ikili ve transit karayolu kotalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Pekcan, mevcut koşullarda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Türkiye ile Rusya arasındaki taşımalar için de önemli bir alternatif olabileceğine, denizyolu taşımalarında ise Türk taşımaları için ortaya çıkan liman sorunun bir an önce giderilmesi ve düzenli Ro-Ro seferlerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

"YEREL PARALARLA TİCARET ARTIRILMALI"

Toplantıda Bakan Pekcan, ikili ticarette dengenin sağlanması ve ticarette yerel paraların kullanımının artırılması gerektiğini vurguladı. Toplantıda Covid-19 sebebiyle çalışmaları ertelenmek zorunda kalan Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 17. Dönem Toplantısı'nın bu yılın son çeyreğinde St. Petersburg'da yapılması, salgının seyrine göre ise video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi hususunda anlaşma sağlandı. Ayrıca KEK bünyesindeki Ticaret, Yatırım ve Bölgesel İşbirliği, Enerji, Ulaştırma Çalışma Gruplarının toplantılarının Haziran ayı içinde tamamlanması, diğer çalışma gruplarının da Ağustos ayına kadar çalışmalarını bitirerek KEK eşbaşkanlarına sunulmak üzere somut çözüm önerileri ve çalışma takvimleri geliştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2019 yılında 4,1 milyar dolar, Rusya'dan ithalat ise 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk 4 ayında ise Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı yüzde 7,5 artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Rusya'dan ithalat da yüzde 13,8 azalarak 6.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Rusya'da toplam 79,7 milyar dolar değerinde 2 bin 28 proje üstlendi. Rus firmalarının Türkiye'deki doğrudan yatırımları yaklaşık 6,2 milyar dolar iken, Rusya'da Türkiye'nin doğrudan yatırımları 1 milyar doları aşmış bulunuyor.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA