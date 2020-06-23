Bakan Pekcan: Türk müteahhitler, 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlendi
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Bakan Pekcan: Türk müteahhitler, 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlendi

Bakan Pekcan: Türk müteahhitler, 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlendiTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumda.

Bakan Pekcan: Türk müteahhitler, 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlendi
23.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:14

Bakan Pekcan: Türk müteahhitler, 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlendi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumda. Biz müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın bu sektörde daha çok yer almasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle, Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono'nun da yer aldığı 'Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu'na katıldı. Bakan Pekcan toplantının Nisan ayında Türkiye'de gerçekleştirileceğini fakat koronavirüs nedeniyle ertelendiğini belirtti. Bakan Pekcan, Endonezya ile karşılıklı ticari ilişkilerin dengeli bir şekilde arttırılması için yatırımların da karşılıklı olarak artırılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Pekcan, "Yatırımların karşılıklı artırılması için de Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmamızın bir anca önce imzalanması her iki ülke iş insanları için de karşılıklı yatırımların artırılmasını teşvik edici olacaktır. Yerel paralarla ticareti artırarak kendi yerel paralarımızın güçlenmesinin karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına faydası olacaktır" dedi.

'127 ÜLKEDE 400 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE PROJE ÜSTLENİLDİ'Bakan Pekcan, Türk müteahhitlik ve teşvik müşavirlik firmalarının Endonezya'da gerçekleştireceği projelere yönelik katkılarını ele almak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, "Umuyorum bugün biz iki ülke arasındaki hem müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetinin hem ticaretin motivasyonu için doğru kişileri bir araya getirmiş bulunuyoruz. Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede 400 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş durumdadır. Endonezya hiç yer almamıştır bu ülkelerin arasında. Biz müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın bu sektörde daha çok yer almasını bekliyoruz. Asya Kıtası da bizim hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor. Asya ülkelerinde daha fazla proje üstlenmeyi bekliyoruz. Asya Pasifik bölgesindeki üstlendiğimiz projeler müteahhitlik sektörünün toplam projeleri içinde sadece yüzde 3.1 oranında, 12.4 milyar dolar düzeyinde proje üstlenmişiz. Bunlar da Afganistan, Pakistan ve Hindistan" diye konuştu.'BİRÇOK KRİTİK PROJEYE İMZA ATTILAR'Bakan Pekcan, yeni pazarlar bulmak açısından özellikle Endonezya, Vietnam ve Filipinler'deki projelere odaklandıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Bu çerçevede Endonezya, firmalarımız için hedef ülke konumundadır. Firmalarımız özellikle otoyollar, demiryolları, havalimanları, limanlar, enerji santralleri, petrokimya tesisleri dahil her türlü sanayi tesisi, sulama ve kanalizasyon sistemleri inşası, sağlık kuruluşları dahil her türlü sosyal ve kültürel projeler ile konut projeleri alanlarında dünyanın birçok ülkesinde birçok kritik projeye imza atmış bulunuyorlar. Bu alanda ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin artırılmasının, firmalarımızın Endonezya'nın kalkınma sürecine katkıda bulunmasını umuyoruz. Firmalarımızın geçmiş tecrübelerinden hareketle Endonezya'nın başkentinin taşınması sürecinde de önemli katkıları olacağını değerlendiriyoruz. Hepimiz, içinden geçtiğimiz süreçte koronavirüs pandemisinin etkilerinin azaltılması, bununla savaşmak için tedbirleri alıyoruz. Bu doğrultuda Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın taşınmasının biraz ötelendiğini görüyoruz. Biz bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları bu projelerde nasıl etkin rol alır, nasıl iş birliği yaparız buna odaklanarak bu süreci hızlandırmak isteriz."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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