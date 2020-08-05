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Bakan Pekcan: Türk Eximbank, reasürans iş birliği anlaşması imzaladı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladı.

Bakan Pekcan: Türk Eximbank, reasürans iş birliği anlaşması imzaladı
05.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:28

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak resmi ihracat destek kuruluşlarınca verilen destek ve iş birliklerinin önem kazandığını belirtti. Pekcan, Türk Eximbank'ın bu dönemde aldığı tedbirlerin yanı sıra Türk firmalarının yurt dışında daha çok proje üstlenmesinin önünü açmak üzere var olan reasürans anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterdiğine dikkat çekti. Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank'ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF'e Irak'ta inşa edilecek Enerji Santrali Projeleri için Türkiye'den yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon ABD doları tutarında reasürans sağladığını kaydetti.

'POSTA YOLUYLA TAMAMLANDI'Daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek kuruluşu anlaşma imzalayan Türk Eximbank'ın şimdi de Danimarka ile iş birliğine gittiğini belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla işbirliğine odaklanan Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladı. Görüşmeleri bir süredir devam eden anlaşmanın imza süreci mevcut küresel konjonktür nedeniyle posta yoluyla tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak."


Kaynak: DHA

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