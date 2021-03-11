Bakan Pekcan: Türk Eximbank, 31 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Eximbank ülkemizden Özbekistan'a gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı. Bu kapsamda bankamız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısı 5'e; anlaşmaların toplam tutarı ise 170 milyon dolara yükseldi. İmzalanan bu yeni kredi anlaşmaları ile ülkemizden Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileri ile daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacmimizin arttırılmasını amaçlıyoruz. Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı