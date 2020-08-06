Bakan Pekcan: Tüm firmaBakan Pekcan: Tüm firmalarımızı İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet... TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, başta dijital oyun sektörü olmak üzere, bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaları İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet etti.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, başta dijital oyun sektörü olmak üzere, bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaları İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet etti.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Peak Games ve Rollic Games gibi Bakanlığımız desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Dünyanın son dönemde parlayan yıldızı bilişim sektörümüz başta olmak üzere hizmet sektörlerimizi, İhtisas Serbest Bölgelerimizle küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlıyız. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini dijital oyun sektörü ekosisteminin gelişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve dünyayla rekabet edebilecek birçok yerli oyun yazılım ve bilişim şirketinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Başta dijital oyun sektörü olmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA