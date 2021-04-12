Bakan Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pekcan: 'Ticaret sicili belgeleri, MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İflas ve Konkordato Belgesi, Merkez Nakli Belgesi, Durum Belgesi gibi ticaret sicili belgeleri gibi ticaret sicili belgelerinin artık MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini duyurdu.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İflas ve Konkordato Belgesi, Merkez Nakli Belgesi, Durum Belgesi gibi ticaret sicili belgeleri gibi ticaret sicili belgelerinin artık MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin tamamında ticaret sicili belgelerinin MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini duyurdu. Bakan Pekcan paylaşımında, "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız MERSİS üzerinden elektronik belge uygulaması, 5 Nisan'da 238 Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün tamamında devreye alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Ticaret Sicili Müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen alınabilen Ticaret Sicili Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Merkez Nakli Belgesi, Durum Belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamdan temin edilebileceğini belirterek, "Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Necip Uysal Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:22:44. #1.15#
title