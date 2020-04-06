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Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurtdışı temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle gerçekleştirdiği video konferanslı toplantıya ilişkin, "Hem Koronavirüs pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik.

06.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:52
Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurtdışı temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle gerçekleştirdiği video konferanslı toplantıya ilişkin, "Hem Koronavirüs pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurt dışındaki temsilcileriyle yaptığı video konferanslı görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından videolu paylaşım yaptı.

Toplantıda, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularını değerlendirdiklerini belirten Pekcan, temsilcilere çeşitli tavsiyelerde de bulundu.

Bakan Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki temsilcilerimizle video konferanslarımıza Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirlerimizle ve ataşelerimizle başladık. Hem Koronavirüs pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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