Bakan Pekcan, TESK üyeleriyle görüşmesinde konuştu Açıklaması
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Bakan Pekcan, TESK üyeleriyle görüşmesinde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf Destek Paketi uygulaması kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldığını bildirdi.

Bakan Pekcan, TESK üyeleriyle görüşmesinde konuştu Açıklaması
21.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:10

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf Destek Paketi uygulaması kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldığını bildirdi.

Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESK üyeleriyle görüşerek onların sorunlarını, önerilerini ve taleplerini dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Pekcan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemini çok iyi yönettiğini belirterek tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sırasında esnafın toplumda ne kadar önemli ve kritik bir yer tuttuğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Berber-kuaför hizmetlerinden pazarcılığa, fırıncılıktan ulaşım hizmetlerine kadar esnaf işletmelerinin tüketiciye ve hane halkına yakın olma özellikleriyle ekonomiye yadsınamaz bir değer sağladıklarını vurgulayan Pekcan, Türkiye'nin en ücra köşesine dahi hizmet ve mal ulaştıran esnaf ve sanatkarın ahilik mirasının da yegane temsilcileri olduğunu dile getirdi.

Pekcan, koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen kesimlerden birinin de esnaf işletmeleri olduğuna dikkati çekerek devlet olarak bunun etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu olumsuz etkiyi asgaride tutabilmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sağlandığını ifade eden Pekcan, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarın bu süreçte Halkbank'a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ve faizsiz olarak ertelendiğini hatırlattı.

Pekcan, Esnaf Destek Paketi kapsamında esnaf ve sanatkara faiz indirimli işletme kredisi ve kredi kartı ürünleri sunulduğunu belirterek "Esnaf Destek Paketi uygulamasına 25 Mart'ta başlanmış olup,

o tarihten bu yana 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırılmıştır." dedi.

Kovid-19 etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen işletmelerin kredi siciline "mücbir sebep" notu düşüldüğünü hatırlatan Pekcan, kredi sicilleriyle ilgili ayrı bir düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların sicil olumsuzluklarının bankacılık işlemlerinde dikkate alınmamasının sağlandığını dile getirdi.

Bakan Pekcan, esnafa yönelik diğer desteklere de değinerek "İşe Devam Kredi Desteği" uygulaması, finansmana erişim için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin SGK prim ödemelerinin uzatılmasıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

"İş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır"

Ülke olarak sağlık alanındaki mücadelenin bir benzerini ekonomi alanında da verdiklerini ifade eden Pekcan, "İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Normalleşme süreciyle birlikte ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, esnafın hak ettiği koşullarda iş imkanına kavuşabileceği, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'de esnaf-sanatkarlar ile kooperatiflerin faaliyetlerinin güçlendirilmesi için Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara da dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere, Kovid-19 dijital ekonomiye adapte olabilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Göreve geldiğim günden itibaren iki konuya çok önem verdim, biri istişare öbürü de dijitalleşme. İş dünyasına yönelik Bakanlık olarak dijitalleşmeyle ilgili çok önemli adımlar attık. Esnafın da dijital ticaret olanaklarını kullanabileceği düşüncesiyle e-ticaret ve ihracat alanında eğitim ve farkındalık faaliyetlerinde bulunduk, 3 bin 500 esnaf ve sanatkarımız e-ticaret alanında eğitim aldı. Geçtiğimiz günlerde 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' adıyla e-ticaret platformlarıyla ortak bir kampanya başlattık. Bu kampanyamıza pek çok e-ticaret platformu destek veriyor. e-Ticarete yeni adım atacak işletmelere ciddi maliyet avantajları sunuyorlar. Eğitim avantajları da yeni başlayanlar için yol gösterici oluyor. Esnaflarımızın da bu imkanlardan yararlanabilmesi lazım. Bu sayede e-ticarete olan erişimin artmasını ve uygun olan esnaf-sanatkarımızın da bu kampanyadan yararlanmasını ümit ediyoruz."

Esnaf ve sanatkarlar için "Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Kurulması Araştırma Projesi"ni başlattıklarını belirten Pekcan, "Ahilik Haftası hazırlık çalışmalarımız ile Ahilik Dergisi ve Ahilik Ansiklopedisi çalışmalarımız da devam etmektedir. Bildiğiniz gibi Kooperatifler Fuarı'nın üçüncüsünü 5-8 Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleştirdik. 4'üncü Kooperatifler Fuarı'nı eylül ayında yapmayı planlıyoruz ancak pandemi sürecinde ertelememiz gerekebilir, süreci izliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ticareti, ticaret erbabı yapmalı"

TESK Başkanı Palandöken de Esnaf Destek Paketi kapsamında kredi ve ötelemelerle ilgili önemli işler yapıldığına işaret ederek bundan esnafın yararlandığını bildirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde şoför esnafının bazı talepleri olduğunu dile getiren Palandöken, bu süreçte yolcu sayılarının düştüğünü, devletten ÖTV ve KDV desteği istediklerini vurguladı.

Palandöken, belediyelerin bu süreçte tabela vergisi, işgaliye bedeli almaması gerektiğini, esnafın su faturalarına yüzde 50 indirim yapılmasını istediklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarlar, bu işletmelerde çalışanlar ve aileleri göz önüne alındığında ülke nüfusunun üçte birinin bu mesleklerden geçindiğine dikkati çeken Palandöken, tanzim satışlarına ve belediye işletmelerine değinerek ticareti, ticaret erbabının yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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