Bakan Pekcan: Tescillere ilişkin ilanlar elektronik ortamda gönderilebilecek
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Bakan Pekcan: Tescillere ilişkin ilanlar elektronik ortamda gönderilebilecek

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılan tescillere ilişkin ilanların artık Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne elektronik ortamda gönderilebileceğini ve en geç iki saat içerisinde yayımlanabileceğini açıkladı.

Bakan Pekcan: Tescillere ilişkin ilanlar elektronik ortamda gönderilebilecek
26.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:00

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılan tescillere ilişkin ilanların artık Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne elektronik ortamda gönderilebileceğini ve en geç iki saat içerisinde yayımlanabileceğini açıkladı.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık bünyesindeki Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS), kamusal hizmetlerde dijital dönüşümün öncülüğünü yapan temel bilgi sistemleri arasında yer aldığını belirtti. MERSİS'in halihazırda 45 farklı kurumla anlık olarak veri paylaştığını ve entegre olarak çalıştığını bildiren Bakan Pekcan, MERSİS üzerinden ticaret siciline ilişkin ihtiyaç duyulan bilgilere tek noktadan erişildiğine, kurum ve kuruluşlar ile tacirler ve vatandaşlar tarafından sistemin önemli bir doğrulama kaynağı olarak kullanıldığına dikkat çekti. Bakan Pekcan, bu kapsamda, yakın zamanda devreye alınan elektronik belge uygulaması ile Ticaret Sicili Müdürlüklerince verilen tüm belgelerin, ödeme aşamaları da dahil olmak üzere, tamamen elektronik ortamda MERSİS üzerinden temin edilebilmesinin sağlandığını belirterek, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere toplam 40 ticaret sicili müdürlüğünde belgelerin tamamen elektronik ortamda talep edilebildiğini ve alınabildiğini kaydetti.

TİCARİ FAALİYETLER HIZ KAZANACAKBakanlığın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlara sunduğu hizmetlere bir yenisinin daha eklediğini belirten Pekcan, "Ticaret sicili işlemlerinde, tescile ilişkin ilanlar fiziki olarak (posta veya kargo ile) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderilmekte bu durum maliyet ve zaman kaybına neden olmaktaydı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yürütülen ortak çalışma sonucunda MERSİS ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlanmıştır. Buna göre, Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne artık elektronik ortamda gönderilebilecek ve en geç iki saat içerisinde yayımlanabilecek. Söz konusu ilanlara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek. Böylece ticari faaliyetler hız kazanacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve 124 Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde devreye alınan söz konusu uygulama kısa sürede tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde hayata geçirilecek" dedi.

Bakan Pekcan, iç ticaretin dijitalleşmesine, ticari işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesine, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet sunulmasına ve giderlerden tasarruf sağlanmasına katkı sağlayacak çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.


Kaynak: DHA

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