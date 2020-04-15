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İhracat, Ekonomi

Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, halı, deri sektörleriyle pandeminin etkilerini görüştü- Ticaret...

Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, halı, deri sektörleriyle pandeminin etkilerini görüştü Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan: "İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var.

15.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:24
Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, halı, deri sektörleriyle pandeminin etkilerini görüştü- Ticaret...

Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, halı, deri sektörleriyle pandeminin etkilerini görüştü

Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan: "İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sanal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımıza yeni fırsatlar, yeni imkanlar sağlayabiliriz"

"İnşallah bu pandemi geçecek, pandemiden sonraki sürece çok iyi hazırlanmalıyız"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVİD-19 pandemisinin sektörler üzerinde etkilerini değerlendirmek ve sektörün görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Tekstil, Hazır Giyim, Deri, Halı Sektörlerinin İhracatçı Birlik Başkanları ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Pekcan, burada yaptığı açıklamada, COVİD-19 pandemisi nedeniyle gerek dünyanın gerekse Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu süreçte sektörlerle sanal ortamdan bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüm sektörlerin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Pekcan, "Sorunları beraber tespit edip, çözümlerini beraber oluşturup, devletimizin imkanlarını sonuna kadar kullanarak neler yapabiliriz, bunları beraber değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Aramıza sosyal mesafe girdi ama bence iletişimimiz her zamankinden güçlü. İhracatçı sektörlerimizle gerek TİM Başkanımız, gerek Bakan Yardımcılarımız, gerekse İhracat Genel Müdürlüğümüz üzerinden sürekli irtibat halindeyiz. Bugünleri nasıl aşarız, neler yapabiliriz bunların değerlendirmesini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

İhracatta 2019 yılını yüzde 2,2 artış ile kapattıklarını, dünyada ihracat artışında 7. sıraya yükseldiklerini, 2020 yılına da güzel başladıklarını hatırlatan Pekcan, "Ocak-Şubat ayında da yüzde 4'ün üzerinde artışımız vardı ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Mart ayında ihracatımız yüzde 17,8 geriledi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı. Bunu gerçekleştiren ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Temassız ticaret ile ihracatın devam ettiğini anlatan Pekcan, gümrük personelinin de en az sağlık personeli kadar fedakarca 7/24 riskli ortamlarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bakanlık olarak ticaretin pandemiden en az etkilenerek devamı için bütün tedbirleri alma gayretinde olduklarını dile getiren Pekcan, "Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketleri var. Bunların dışında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla istişare halinde her bir pakette yeni düzenlemeler yapıldı, yapılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile de bölgesel olarak hemen her gün videokonferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Pekcan, ticaret müşavirlerinden bulundukları ülkelerdeki süreçleri izlemelerini, kendileriyle sürekli irtibat halinde olmalarını, sıkıntıları ve çözüm önerilerini iletmelerini istediğini belirtti.

Toplantıda pandeminin tekstil, hazır giyim, deri sektörleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla neler yapılabileceğini değerlendireceklerini anlatan Bakan Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah bu pandemi geçecek ve pandemiden sonraki sürece çok iyi hazırlanmalıyız. Bu süreçte daha önce yapmak isteyip de yapamadığımız alt yapımızı hazırlayabiliriz, lojistik merkezleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamamız lazım. Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili bunun dışında sektörel anlamda desteklerle ilgili yapmamız gereken çalışmalar var. Bunun yanı sıra İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sanal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımız yeni fırsatlar yeni imkanlar sağlayabiliriz. Belki fabrikalarınızın da sanal ortamda ziyaret imkanıyla tanıtımını sağlayacağız. Türkiye Tanıtım Grubunu da aktifleştirebiliriz. Bunların bir kısmını şimdi yapabileceğimiz gibi bir kısmını da pandemi süreci geçer geçmez atacağımız adımlar diye sınıflandırmalıyız."

Bu dönemde ihracatçılar açısından finansmana erişimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Pekcan, Türk Eximbank'ın bu bağlamda ihracatçılara mümkün olan en az maliyetle en fazla desteği sağlamasını teminen çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, toplantıda sektörün gündeme getirdiği ve Ticaret Bakanlığı görev alanında yer alan taleplerin ivedilikle değerlendirileceğini, diğer Bakanlıkların görev alanındaki hususların da ilgili Bakanlıklara iletilerek sonuçların yakinen takip edileceğini söyledi.

Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, halı, deri sektörleriyle pandeminin etkilerini görüştü- Ticaret...

Kaynak: İHA

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