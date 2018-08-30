Bakan Pekcan: "Tedbir Almaya Devam Edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk gibi piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti. Bakan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA