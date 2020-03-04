Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini, sevk edildikleri Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini, sevk edildikleri Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Bakan Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavileri Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülen 3 gümrük personelini ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Hastanede personelin yakınlarıyla da görüşen Pekcan, acil şifa dileklerini iletti.
İlçedeki Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası 2 personel şehit olmuş, yaralılar tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA