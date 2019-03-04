Bakan Pekcan: Şubat Ayında İhracat Yüzde 3,7 Arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat 2019 ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) ihracat şubat ayında yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 dolar, ithalat 16,16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret ise 1,8 milyar dolar açık verdi" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek, Şubat 2019 ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın arttığına dikkat çekti. Bakan Pekcan, "Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,71 oranında artmış, ithalat ise yüzde 18,70 oranında azalmıştır. 2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,71 artarak 14 milyar 312 milyon dolar, ithalat yüzde 18,70 azalarak 16 milyar 161 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 9,52 azalarak 30 milyar 474 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret açığı ise 2018 yılı Şubat ayındaki 6 milyar 78 milyon dolar seviyesinden yüzde 69,58 oranında azalarak 1 milyar 849 milyon dolar seviyesine düşmüştür" diye konuştu.

Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranın yüzde 88,6 olduğunu belirten Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 2018 yılının Şubat ayında yüzde 69,4'ken, 2019 yılı Şubat ayında yüzde 88,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Pekcan, eskiden kullanılan 'Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise şubat ayında ihracatın yüzde 3,5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

Görüntü dökümü

-Pekcan'ın açıklaması

-Detaylar

Görüntüler geçildi

Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA