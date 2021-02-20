Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık
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Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

20.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:43
Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıkTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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