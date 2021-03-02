Bakan Pekcan şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubatta ihracatın yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylelikle tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubatta ihracatın yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylelikle tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TİM Kadın Konseyi üyelerinin katıldığı basın toplantısında şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel ekonomide zorlu geçen bir yıla rağmen Türkiye ekonomisinin, etkili önlemlerle diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştığını belirten Pekcan, Türkiye'nin G-20 içinde Çin ile pozitif büyüyen 2 ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

İhracatta geçen yıl üçüncü ve dördüncü çeyrekler itibarıyla çok hızlı toparlanma ve artış trendinin başladığını ifade eden Pekcan, "2020 yılının son çeyreğinde ihracatımız yüzde 6,7 artış ile ilk defa 50 milyar doların üzerinde 51,3 milyar dolar, yıl genelinde ise ihracatımız OVP hedefinin 3,8 milyar dolar üzerinde 169,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği İstatistik Ajansı (Eurostat) tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre ülkemiz, 2020'de AB'nin toplam ithalatı içerisinde yüzde 3,7'lik payla, Norveç, Güney Kore ve Japonya'yı geçerek 6'ncı sıraya yükseldi. 2015'ten bu yana 5 yıl üst üste AB ithalatından aldığı payı artış gösteren tek ülke Türkiye olmuştur." diye konuştu.

Pekcan, küresel ekonomide 2021'de bir toparlanma öngörülmekle birlikte salgının etkilerini halen kendini gösterdiğine işaret etti.

Türkiye'de bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme döneminin başladığını hatırlatan Pekcan, bu dönemin esnafa hayırlı olması diledi. Pekcan, "Bu sene üreticimiz memnun, sanayi üretimimiz, ihracatımız iyi gidiyor. İnşallah bugünden itibaren de esnafımız ve küçük işletmemiz de hayırlı, bereketli kazançlarla bu konvoya dahil olacak." ifadelerini kullandı.

"Reform süreci yatırımlar ve üretim anlamında elimizi daha da güçlendirecek"

Salgının sebep olduğu ham madde fiyatlarındaki aşırı artışlar, lojistikte görülen zorluk ve dengesizlikler, uluslararası mali piyasalardaki volatilite gibi faktörlerin tamamını yakından takip ettiklerini vurgulayan Pekcan, bu çerçevede üretici ve ihracatçının lehine olacak şekilde tüm adımların atıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle konuştu:

"2021 yılının tüm sektörlerimiz, esnafımız, küçük işletmelerimiz, sanayicimiz ve ihracatçımız için bir toparlanma ve atılım yılı olması için Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandeminin başından beri, büyümede ve ihracatta pek çok ülkeye kıyasla çok daha etkin bir performans sergileyen ülkemiz, pandemi sonrası dönemde de küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden birisi olacak güçtedir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde başlatılan reform süreci kapsamındaki adımların da yakın zamanda devreye alınmasıyla, 2021 yılında yatırımlar ve üretim anlamında elimizin çok daha güçleneceğini ve ihracatımıza katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, daha fazla yerli üretim ve daha fazla katma değerli ihracatla başta AB olmak üzere tüm hedef pazarlarımızdaki payımızı artırıp derinleştirmek için çalışmalarımızı bütün ihracatçılarımızla birlikte yürüteceğiz. "

Tüm zamanların en yüksek şubat rakamı

Bakan Pekcan, bu yılın ocak ayında da yüksek ihracat rakamı yakaladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şubat ayında da ihracatımız başarılı grafiğini artırarak sürdürmüş ve yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle bugüne kadar şubat ayında 15 milyar dolar ihracat bile yakalanmamışken biz 16 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık. İlk iki ay itibarıyla dış ticaret açığında da yüzde 15,3'lük bir azalma söz konusudur. Şubat ayında ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı dış ticaret açığı 3 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, şubatta yüzde 82,7 olurken yılın ilk iki ayı itibarıyla da yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükselmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubatta yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."

Pekcan, geçen yılın son iki çeyreğinde büyüme fazına giren ihracatta, bu yılın ilk iki ayı itibarıyla artış performansının güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak "Önümüzdeki aylarda da özel sektörümüz, ihracatçı birliklerimizle çalışarak, birlikte gayret ederek en iyi sonuçları elde edeceğimize inancımız tam. Bu çerçevede Türkiye, yatırımda, üretimde ve ihracatta, bölgesinde ve küresel düzeyde dinamizmini sürdürecek, ulusal hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır