Bakan Pekcan: Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı
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Bakan Pekcan: Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm proje ve desteklerimiz sayesinde kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı.

Bakan Pekcan: Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı
18.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:58

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm proje ve desteklerimiz sayesinde kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, Aksaraylı kadın girişimcilere seslenen Bakan Pekcan, kentte bulunan proje otobüsünün 4 gün boyunca kadın girişimcilere hizmet vereceğini söyledi. 

Pekcan, 2020 yılında Export Akademi projeleri kapsamında, kadın girişimciler ile fiziki olarak bir araya geldiklerini hatırlatarak, hedeflerinin her ay 4 ilde en az 400 kadın girişimci ile bir araya gelmek olduğunu söyledi. Covid-19 nedeniyle bu programları dijital ortama almak zorunda kaldıklarını kaydeden Pekcan, "Dijital ortama alınca da bütün KOBİ'lerimize açtık. Pandemi sürecinde 2 bin girişimcimiz bu eğitimlerden yararlandı. Bu süreçte, mayıs ayından bugüne kadar Hakkari, Kayseri, Sivas, Çanakkale, Amasya, Aydın, Kastamonu, Uşak ve Denizli illerindeki toplantılarımızı da online olarak gerçekleştirdik. Tüm bu proje ve desteklerimiz sayesinde, kadın girişimci, kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek. Pandemi ile uluslararası ticaret yollarındaki daralmalara rağmen daha fazla kadınımızın ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamak" diye konuştu.'SANAL TİCARET VE FUAR DESTEKLERİ VERİYORUZ'Pekcan, kooperatifçilik faaliyetlerinin, ülke ekonomisi için can damarı konumunda olduğunu belirterek, şunları ifade etti:  

"Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz. Bu yönde de e-ticaret sitelerine bakanlık olarak desteklerimiz var. En fazla üç e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman yüzde 80'ine kadar üyelik desteği veriyoruz. Bunu üç yıl süre ile destekliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de yüzde 60'ını destekleyeceğiz. Yine sanal ticaret ve sanal fuar destekleri veriyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar ile yüzde 50'ye kadar organizasyon destekleri sağlıyoruz. Bizim ihracat alanında çok başarılı kooperatif örneklerimiz mevcut ama bu sayıyı artırmamız lazım. Bu yönde desteklerimiz devam edecektir."

 


Kaynak: DHA

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