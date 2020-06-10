Bakan Pekcan: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını elektronik ortamda yapabilecek TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlattıkları elektronik belge uygulaması ile şirket yetkililerinin ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceğini ve harç bedellerini ödeyebileceğini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlattıkları elektronik belge uygulaması ile şirket yetkililerinin ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceğini ve harç bedellerini ödeyebileceğini açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini bildirdi. MERSİS üzerinden başlattıkları elektronik belge uygulaması ile şirket yetkililerinin ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceğini ve harç bedellerini ödeyebileceğini kaydeden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek. Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA