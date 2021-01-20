Son Dakika | Bakan Pekcan: Rusya'nın domates ihracatımıza uyguladığı kota 250 bin tona yükseltildi

Son dakika haberi... TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın domates ihracatına ilişkin uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın domates ihracatına ilişkin uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı