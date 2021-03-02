Bakan Pekcan: "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz."
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Bakan Pekcan: "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz."

02.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:52
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz.

Bakan Pekcan: "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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