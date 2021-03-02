Bakan Pekcan: "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz."

Bakan Pekcan: "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz.