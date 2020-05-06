Bakan Pekcan: Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz
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Bakan Pekcan: Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz

Bakan Pekcan: Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz
06.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:46

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu dönemde Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli tedbirler aldık.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu dönemde Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli tedbirler aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber sıyrılıyoruz. Türkiye diğer ülkelerden sağlık konusunda aldığı tedbirlerle pozitif ayrıştı" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri İş Konseyleri Başkanları ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, bu görüşmelerin önem arz ettiğini belirterek, "Bu dönemde Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli tedbirler aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber sıyrılıyoruz. Türkiye diğer ülkelerden sağlık konusunda aldığı tedbirlerle pozitif ayrıştı. İnşallah pandemi sonrası da ticaret hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız ekonomik tedbirlerle ve sizlerle beraber oluşturacağımız yol haritaları, atacağımız adımlarla bu ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da gösterebileceğimize inanıyoruz" dedi.

'DÜNYA TAM OLARAK GÖREBİLMİŞ DEĞİL'Küresel anlamda pandeminin ekonomi üzerinde etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini dile getiren Bakan Pekcan, bu kapsamda IMF ve Dünya Bankası'nın büyüme tahminlerinde bulunduğunu, Dünya Ticaret Örgütü'nün de iyimser ve kötümser tabloları paylaştığını anımsattı. Pekcan, "Tabi dünya da bu pandeminin nasıl sonuçlanacağını, ekonomik etkisinin nasıl olacağını henüz tam olarak görebilmiş değil. 30 Nisan'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı ekonomik daralmanın Avrupa bölgesinde yüzde 5 ile 12 oranında olacağını öngördüğünü söyledi. Bu oranlar IMF tarafından da Dünya Ticaret Örgütü tarafından da zaman zaman paylaşılıyor. Hem oranların hem de aradaki makasın büyüklüğü insanların ne kadar belirsiz bir ortamda ve öngörülemez bir ortamda süreci yönetmeye çalıştığının da açık bir göstergesi" diye konuştu.'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN 6'NCI BÜYÜK TİCARET ORTAĞI'Bakan Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılına ihracat artışıyla başladığını, ilk 2 ayda ihracatın yüzde 4,1 arttığını hatırlattı. Ancak pandemi nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere önemli ihraç pazarlarındaki talep daralmaları, karantina önlemleri nedeniyle ihracatta son 2 aydır düşüş görüldüğünü kaydeden Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "İnşallah bundan sonra bakanlığımızla devletimizin destekleriyle, iş dünyamız, ihracatçılarımızla elbirliği ile güçlü bir şekilde ivmelenmeyle toparlanma sürecine gireceğiz. Avrupa Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve Türkiye de Avrupa'nın 6'ncı büyük ticaret ortağı. Bizim kalite, inovasyon standartlarımızı koruyarak bir üst seviyeye yükseltmemizde Avrupa ile iş birliğimizin önemli katkıları olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Avrupa bizim için aynı zamanda yatırım kaynağı. İş konseylerimizin de desteğiyle Avrupa menşeli sermayenin ve know-how'un Türkiye'de yatırım yapmaya yönlendirilmesi son derece önemli."'KATKILARINIZI ÖNEMSİYORUZ'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun da kendileri için çok önemli konu olduğunu belirten Bakan Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Avrupa Komisyonu, konseyden Aralık 2016'dan itibaren yetki bekliyor. Aralık 2019'da AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendilerinin bizi desteklediklerini, üye ülkeler nezdinde de girişimlerini sürdürdüklerini ifade ettiler. Kesin üyeliğin dışında artık Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin menfaatine olduğunun herkes farkında. Mevcut anlaşmada, tarım, hizmetler, e-ticaret, kamu alımları yok, dolayısıyla bütünsellikten uzak. Biz en üst düzeyde hükümetler arası görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz, burada iş dünyamızın destekleri ve onların kendi muhatapları üzerinden bu sürece yapacakları katkılar son derece önemli. Sizlerin bu konudaki katkılarınızı önemsiyoruz."'GAYRET SARF EDİYORUZ'

Bakan Pekcan, ayrıca Brexit sürecine de son derece önem verdiklerini belirterek, geçen hafta İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile görüştüklerini bildirdi. Pekcan, "Bizim teknik çalışma grubumuz 7'nci toplantıyı gerçekleştirdi. Bu ekibin çalışmalarını hızlandırması konusunda kendisiyle de mutabakata vardık. AB Komisyonu Ticaret Komiseri Phil Hogan ile yaptığımız görüşmede de Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit konusunda yaptığı çalışmalarla, Türkiye'nin de paralel bir Serbest Ticaret Antlaşması (STA) imzalaması konusunda mutabık durumdayız. Bunları da kendileriyle paylaştık. Bu süreci en iyi şekilde yürütmek için gayret sarf ediyoruz. Ancak AB ile anlaşması sürüncemede kaldığı ölçüde bizim anlaşmamızı da geciktiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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