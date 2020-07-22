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Bakan Pekcan: Pandemi sürecinden sonra da Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye pandemi sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinden sonra da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle diğer ülkelerden ayrışarak hızlı bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

Bakan Pekcan: Pandemi sürecinden sonra da Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek
22.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:06

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye pandemi sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinden sonra da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle diğer ülkelerden ayrışarak hızlı bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

Bakan Pekcan, 'Beta Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni'ne bakanlık binasından telefonla katıldı. Video konferans yöntemiyle bağlantı gerçekleştirilemediği için telefonda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye için çok önemli ve stratejik olan bu yatırımın temel atma törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

'500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK'Bu yatırımın Türkiye için gerçekten önemli olduğunu belirten Pekcan, "Bu yatırım, Türkiye'nin yüksek teknolojik, yüksek katma değerli üretim ve ihracat stratejisiyle örtüşmektedir. Temelini attığımız bu fabrika, Türkiye'nin katma değer ve teknoloji odaklı büyüme perspektifiyle örtüşen, kendi alanında bölgesinin en büyük tesislerinden birisi olacak, hem Türkiye'de üretim açığı bulunan ithalat yaptığımız ürünlerde katma değer yaratacak hem de yeni pazarlara ihracat yapacak. Ülkemizde de otomotiv, inşaat, savunma sanayi gibi pek çok alandaki sektörlere de girdi sağlayacak ve 500 kişiye de istihdam sağlayacak" dedi.'TÜRKİYE HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEK'Bakan Pekcan, kimya sektörünün pandemi sürecinde mart, nisan ve mayısta gerilediğini ancak geçen seneye göre haziran ayında yüzde 6.2'lik bir artış gösterdiğini belirterek, "Mayıs ayına nazaran yüzde 24 artış göstererek 1.8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştık. İhracat ana planımızdaki stratejik sektörlerimizden birisi de kimya sektörü ve bu sektöre verdiğimiz destekleri artırarak devam edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak 2019 yılında 171 fuar desteği verdik. Turquality Programı kapsamında bir tanesi Beta Kimya olmak üzere 22 firmanın 24 markasını destekliyoruz. Marka programı kapsamında da 15 firmanın 16 markasını destekliyoruz. ve son 2 yılda 13 ülkeye sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirdik. Alım heyeti gerçekleştirdik. Bu 2 alım heyetinde 4 bin 500 ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye pandemi sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinden sonra da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle diğer ülkelerden ayrışarak hızlı bir şekilde yoluna devam edecek. İnşallah yüksek teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatıyla da yüksek gelir düzeyli ülkeler seviyesine el birliği ile ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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