Bakan Pekcan: Pakistan'la serbest ticaret anlaşması yapmaya kararlıyız
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Bakan Pekcan: Pakistan'la serbest ticaret anlaşması yapmaya kararlıyız

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan'ın çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Pakistan'la serbest ticaret anlaşması yapmaya kararlıyız.

Bakan Pekcan: Pakistan'la serbest ticaret anlaşması yapmaya kararlıyız
20.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:58

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan'ın çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Pakistan'la serbest ticaret anlaşması yapmaya kararlıyız. Ama her iki ülkenin ekonomilerinin lokomotif sektörleri olan ve hassas noktaları olan bazı sektörleri devre dışında bırakarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 'Pakistan Sanal Ticaret Heyeti Programı'na katıldı. Gazeteci Hakan Çelik moderatörlüğünde düzenlenen programa, Bakan Pekcan ile birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul katıldı. Programa Ticaret Bakanlığı Eskişehir yolu yerleşkesinden katılan Bakan Pekcan, salgın döneminde dijitalleşmenin büyük bir önem taşıdığını ve bakanlık olarak bu konuya gereken önemi verdiklerini söyledi. Nisan ayından itibaren Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya ile bugün de Pakistan ile program yaptıklarını belirten Bakan Pekcan, daha sonra da Almanya, Kolombiya ve Meksika ile genel ticaret heyetlerine devam edeceklerini söyledi.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPMAYA KARARLIYIZ'Pakistan'in dost ve kardeş bir ülke olduğunu ancak bunun ötesinde çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirten Bakan Pekcan, "İki ülke arasındaki 850 milyon dolarlık ticaret hacmi, her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamaktadır. Bunun en kısa süre içinde 1 milyar doların üzerine çıkması gerekli. Sayın Pakistan devlet başkanının sanayi, ticaret ve yatırım konularındaki danışmanı ile gerek Türkiye'de, gerek Davos'ta, gerek Pakistan'da yaptığımız görüşmelerde vardığımız mutabakatta, biz Pakistan'la serbest ticaret anlaşması yapmaya kararlıyız. Ama her iki ülkenin ekonomilerinin lokomotif sektörleri olan ve hassas noktaları olan bazı sektörleri devre dışında bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Kararımızı bu yönde aldık ve bunlarla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pakistan ile ikili ve ticari ekonomik ilişkilerimizin artırılması için şubat ayındaki zirvede 'Stratejik, Ekonomik Çerçeve Belgesi ve Eylem Planı'nı imzaladık. ve bu eylem planı doğrultusunda da ticaret, yatırım, endüstriyel iş birliği, finans, sağlık, taşımacılık, iletişim, turizm, enerji, teknoloji gibi pek çok başlık altında iş birliği konularını belirledik ve teknik ekiplerimiz de bu konular üzerinde karşılıklı mutabakat sağlıyorlar. Yatırımların karşılıklı olması için de çalışıyoruz" dedi.  

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -

 


Kaynak: DHA

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