HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Pekcan "Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti" programında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan'ın dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta.

Bakan Pekcan
20.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:36

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan'ın dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı" dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti organizasyonunun açılışında konuştu.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çok sayıda iş insanıyla birlikte İslamabad'a giderek bir İş Forumu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Pekcan, bugün de Türk ve Pakistanlı iş insanları arasında sanal bir köprü kurulacağını, bu sanal köprünün yeni ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlenmesine vesile olacağına inandıklarını söyledi.

Nisan ayından itibaren Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya ile Sanal Genel Ticaret Heyetleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Pekcan, bugün de Pakistan ile söz konusu organizasyonu yaptıklarını, akabinde de Almanya, Kolombiya ve Meksika ile devam edeceklerini söyledi.

Ruhsar Pekcan, bunların haricinde sektörel ticaret heyetlerini de TİM ile beraber hayata geçirdiklerini, Özbekistan, Kenya, Paraguay, Arjantin, Meksika, Şili, Uruguay, Ekvador, Kosta Rika, Peru, Kolombiya, Çin, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik sanal ticaret heyeti programları icra ettiklerini söyledi.

Ayrıca iki sanal fuar yaptıklarını Shoe-dex ve Agrivurtual fuarlarını gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, "Sanal heyetlerle, fuarlarla ilgili sizlerden alınan geri bildirimler oldukça başarılı ve etkili sonuçlar aldığımızı, verimli geçtiğini gösteriyor. Sanal heyetler ve fuarlar hem zaman hem de maliyet açısından iş insanlarımıza da avantajlar getiriyor. İş bağlantısı yapmanın yanı sıra ürünlerin ilgili ülkedeki ithalatçılar tarafından da bilinirliğinin artırılmasına ve uygun pazarlama koşulları oluşturulmasına fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

-" Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmaya kararlıyız"

Bakan Pekcan, bu dönemde bir çok ülke ile yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Pakistan dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı. 850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı." diye konuştu.

Şubatta Pakistanlı muhatapları ile yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgiler veren Pekcan, "Biz Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmaya kararlıyız. Ama her iki ülkenin ekonomilerinin lokomotifleri ve hassas noktaları olan bazı sektörleri devre dışında tutarak yolumuza devam edeceğiz. Kararımızı da bu yönde aldık ve bunlarla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ruhsar Pekcan, Pakistan ile yapılan ticarette sadece tekstil ve hazır giyim ile ilgili ticaret açığı verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Makine başta olmak üzere klima, regülatörler, jeneratörler ve diğer teknik ürünler, elektrik-elektronik, inşaat malzemesi ve ekipmanları ile medikal ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Pakistan ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artırılması için şubat ayındaki zirvede Stratejik Ekonomik Çerçeve Belgesi ve Eylem Planı'nı imzaladık. Bu Eylem Planı doğrultusunda da Ticaret, Yatırım, Endüstriyel İşbirliği, Finans, Sağlık, Taşımacılık, İletişim, Turizm, Enerji ve Teknoloji gibi pek çok başlık altında iş birliği konularını belirledik, teknik ekiplerimiz de bu konular üzerinde karşılıklı mutabakat sağlıyorlar. Bunların dışında yatırımların karşılıklı artması üzerine de çalışıyoruz. Pakistan'da Türkiye'nin belli başlı firmalarının büyük ölçekli yatırımları var. Bu yatırımlarda yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyorlar. Bu karşılıklı yatırımların daha fazla teknoloji ve katma değerli üretecek sektörlerde bir araya gelmesini destekliyoruz."

Öte yandan Türk müteahhitlik firmalarının dünyada üstlendiği proje bedellerinin 400 milyar doları aştığına işaret eden Pekcan, Pakistan'da bugüne kadar sadece 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen müteahhitlik proje hacminin önümüzdeki günlerde daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak iş dünyasının arkasında olduklarını belirterek, iki ülke iş insanları için Eximbank ile Asya Yatırım ve Kalkınma Bankasının önemli finansman kaynağı olduğunu belirtti.

Pekcan, "İş insanlarımızın önündeki her türlü engeli kaldırmak, ticaretin ve yatırımın akışını kolaylaştırmak, basitleştirilmiş gümrük hattı uygulamalarımızı devreye sokmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
KKTC'de yayın yapan 'Avrupa' gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet Dünya
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım Politika
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Fatih Sultan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Can Bartu Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Avrupa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan "Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti" programında konuştu Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 18:36:10. #1.14#
title