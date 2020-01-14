Bakan Pekcan, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Osinbajo ile görüştü
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Bakan Pekcan, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Osinbajo ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nijerya'da Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo ile Nijerya'nın başkenti Abuja'da biraraya geldi.

14.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:52
Bakan Pekcan, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Osinbajo ile görüştü

Ticaret Bakanı , 'da Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo ile Nijerya'nın başkenti 'da biraraya geldi.

Bakan Pekcan ayrıca Dışişleri Devlet Bakanı Zubariu Dada, Nijerya Ticaret, Sanayi ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo ve Nijerya İmar Bakanı Abubakar D. Aliyu ile de görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırımların artırılmasına yönelik konuların ele alındığı öğrenildi.

Bakan Pekcan, ayrıca Nijerya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ile de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA
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