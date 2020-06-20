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Bakan Pekcan: Mayıs ayından itibaren toparlanmaya başladık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yavaş yavaş ekonomi rayına oturmaya başlayacak.

Bakan Pekcan: Mayıs ayından itibaren toparlanmaya başladık
20.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:15

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yavaş yavaş ekonomi rayına oturmaya başlayacak. Mayıs ayından itibaren toparlanmaya başladık. Dolayısıyla artık yeni hedeflere odaklanma zamanı" dedi.

Bakan Pekcan, başkanlığında İstişare Kurulu'nun 15'inci toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile sektör temsilcileri katıldı. Bakan Pekcan, dünyanın küresel tedarik ve değer zincirinde yeni adres arayışları içerisinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu anlamda gerçek bir potansiyel sunduğunu kaydeden Bakan Pekcan, "İnşallah el birliğiyle atacağımız doğru ve kararlı adımlarla ülkemiz için bunu bir fırsata çevirmemiz mümkün. Burada doğru stratejiler izlemeli, üretim ve ihracatımızın artması yönündeki faaliyetlere odaklanmalıyız" dedi.

'FAİZ VE KAR PAYI DESTEĞİ VERECEĞİZ'Konuşmasında ihtisas serbest bölgelerine de değinen Bakan Pekcan, daha fazla katma değerli üretim yapılması, teknoloji odaklı yatırımların ve buna bağlı ihracatın artması için ihtisas serbest bölgelerine yönelik teşvik mekanizmaları hazırladıklarını belirtti. Bakan Pekcan, "Atatürk Havaalanı'ndaki serbest bölgeyi de ilk ihtisas serbest bölgesi olarak tescil ettik ve bu bölgenin ihtisas konusunu bilişim sektörü olarak belirledik. İhtisas serbest bölgeleri bürokrasinin azaltıldığı, yatırımcıya tek durak nokta bölgeler olarak hizmet sunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu bölgeleri kuracak ana yatırımcı şirketlere sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek üzere, en çok 10 yıl boyunca faiz ve kar payı desteği vereceğiz. Ayrıca kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar vergisi, KDV ve gümrük vergisi istisnasından yararlanma imkanı da sunulacak. İhtisas serbest bölgelerinde genç girişimcilerle teknoloji odaklı yatırım yapacak firmaları da bir araya getirmeyi planlıyoruz. STK'larımızın iş ortaklarını da buralara yatırımcı olarak davet ediyoruz. Bu kapsamda STK'larımızın etkin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.'ARTIK YENİ HEDEFLERE ODAKLANMA ZAMANI'Türkiye'nin normalleşme sürecine 1 Haziran'da girdiğini anımsatan Pekcan, "Yavaş yavaş ekonomi de rayına oturmaya başlayacak. Mayıs ayından itibaren toparlanmaya başladık. Baktığımız zaman Nisan ayında yüzde 33,4 seviyesinde olan PMI endeksi Mayıs'ta yüzde 7,5 puan artarak yüzde 40,9 puana, ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 20,4 artarak, yüzde 61,7'ye,tüketici güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak yüzde 59,5'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 5 artarak, yüzde 79'a çıktı. Dış ticaret rakamlarımıza bakarsak da; mayıs ayını, nisan ayına göre yüzde 10,8 bir artışla kapadık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 5 ayda yüzde 74,6 olurken, altın hariç bu oran yüzde 79,9'a çıkıyor. Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüme ile G20 ve OECD ülkeleri arasında birinci sıradaydı. İkinci çeyrekte pandeminin olumsuz etkileri görülecektir; ancak üçüncü çeyrekten itibaren de toparlanma bekliyoruz. Dolayısıyla artık yeni hedeflere odaklanma zamanı" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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