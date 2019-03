Bakan Pekcan: Marketlerin Hangi Mesafede Açılacağını Çalışıyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende Yasası ile ilgili çalışmalarımız var. Marketlerin hangi mesafede açılması gerektiğini de çalışıyoruz. Bu yıl sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Sistem, 'Burada market açılamaz' diyorsa o kime telefon ettirirse ettirsin o market grubu açılamayacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ettikten sonra 'Esnaf Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, göreve başladığı ilk günden itibaren iş dünyası ve iş dünyasının temsilcileriyle istişareye önem verdiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Sizleri temsil eden başkanlarınız ile her ay düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Sizlerden gelen talep ve önerileri bu toplantılarda bir bir değerlendiriyoruz. Bunların hepsini de inceliyor ve mutlaka dönüş yapıyoruz. İnşallah bugün burada gelen talep ve önerilere de aynı şekilde cevap vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Genel müdürlerim ve yardımcıları, bizden önce Kastamonu'ya geldiler. İş dünyası ile bir araya gelip sorun ve önerileri dinlediler. Hepsini de kaydettiler ve bu konuda sizlere mutlaka geri dönüş yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman esnaf ve sanatkarımızı merkezde ve ön planda tutmuştur. Esnaf ve sanatkarımız, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısının omurgasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği bizler de dürüst ticaret ilkelerine uymayanlara karşı önlem alıyoruz, denetlemeler yapıyoruz ve gereğini yapıyoruz. Bu denetlemeler esnasında her zaman esnaf ve sanatkarımızı yanımızda gördük. Ben bu davranışlarından dolayı tüm esnaf ve sanatkarlar camiasına teşekkür etmek istiyorum."

'DAHA FAZLA KATMA DEĞERLİ İHRACAT'

Son 16 yılda esnafa yönelik yapılan çalışmalara değinen Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak kadın ve genç girişimcileri odak noktamıza alıyoruz. Türkiye'nin önündeki 10 yıllık hedefi, orta gelir düzeyinden yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselebilmektir. Bunun da yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Bu ihracat artışını tabana yayarak başaracağımıza inanıyorum. Ticaretin kolay, güvenilir ve hızlı olması için çok yönlü çalışmalarımız var. Çünkü bakanlık olarak dünyanın dönüşümden geçtiği bu süreçte bizim ekonomimizin kılcal damarları esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte bu dönüşümü inşallah beraber yaşayacağız. Bakanlık olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz."

MARKETLERE MESAFE

Bakan Pekcan, bütün paydaşların görüşünü alarak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını söyleyerek, "Şimdi Perakende Yasası ile ilgili çalışmalarımız var. Ben inanıyorum ki esnaf ve sanatkarımız en çok bu yasayı bekliyor. Bizler de üzerinde titizlikle duruyoruz. Özellikle marketlerde yöresel ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Bunun dışında marketlerin sadece kendi markalarıyla değil, bunları üreten üreticilerin markasıyla da marketlerde ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Marketlerin hangi mesafede açılması gerektiğini de çalışıyoruz. Bu yıl sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Sistem, 'Burada bir market açılamaz' diyorsa o kime telefon ettirirse ettirsin o market grubu açılamayacak" diye konuştu.

- Kastamonu

Kaynak: DHA