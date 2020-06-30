Bakan Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
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Bakan Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Bakan Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
30.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:16

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Türkiye'ye gelen Macaristan Ticaret Bakanı Szijjarto ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren heyetlerarası toplantıda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, transit geçişler, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, AB'nin çelik ithalatına ilişkin korunma önlemleri gibi konular ele alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin 2019 yılında 2,7 milyar doları bulduğunu, ülkeler arasındaki ticaret potansiyelinin bu rakamın çok daha üzerinde olduğunu belirtirken, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşabilmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Macaristan arasında otomotiv, yan sanayi, turizm, finansal hizmetler, sağlık, yenilenebilir enerji, müteahhitlik ve danışmanlık sektörlerinde büyük bir iş birliği ve yatırım fırsatları olduğuna dikkati çeken Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti.

Macaristan'daki Türk müteahhitlerin bugüne kadar 648,5 milyon dolarlık 22 proje üstlendiğini ifade eden Pekcan, Türk ve Macar şirketlerin üçüncü pazarlarda, özellikle Afrika'da birlikte çalışabileceğini söyledi.

Transit geçişlerle ilgili olarak da ulaşımın, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde hayati bir bileşeni olduğuna işaret eden Pekcan, bu kapsamda her türlü geçiş belgesinin kaldırılmasını ya da mevcut kotaların iki katına çıkarılmasını talep etti.

Pekcan, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda Macaristan'ın desteğinin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Çelik İthalatına İlişkin Korunma önlemlerine de değinen Pekcan, bu önlemlerin AB ile Türkiye arasındaki kömür ve çelik ürünlerine ilişkin STA'ya ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Oturumunun 25-26 Haziran 2019 tarihinde Budapeşte'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, KEK mekanizmasının sorunsuz çalıştığını, alt komitelerin yapıcı ve somut çalışmalarına devam ettiğini, 2020 yılının son çeyreğinde, KEK'in 7. Oturumu'nun Türkiye'de yapılmasının ve ikili ekonomik ilişkilerdeki tüm gelişmeleri gözden geçirmenin çok faydalı olacağını kaydetti.

Konuk Bakan Szijjarto da Covid-19 sürecinde Türkiye'nin Macaristan'a özellikle koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme tedarikinde sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasındaki Covid-19 sürecindeki işbirliğinin, Covid süreci sonrasında da aynı ivmeyle sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 6 milyar dolar hedefi çerçevesinde geliştirilmesinin önemine işaret eden Szijjarto, AB'deki tüm muhataplarını da Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda teşvik ettiklerini söyledi.

Türk ve Macar şirketlerinin başta Afrika olmak üzere 3. ülkelerdeki işbirliklerinin başarıyla devam ettiğini dile getiren Szijjarto, Türkiye-Macaristan ortaklığını geliştirmek için düzenlenen Go-Afrika seminerlerinin tekrar yapılmasını desteklediklerini ifade etti.

Szijjarto, Gümrük Birliğinin mevcut halinden çok daha ileriye götürülmesi gerektiği görüşünü paylaştıklarını belirtti.

Macar Eximbank'ın 100 milyon dolarlık kredi limitini serbest bıraktığına işaret eden Szijjarto, bu sayede Türk şirketlerle ortak projeler yapılmasının da önünün açıldığını söyledi. Szijjarto, transit geçişlerinin kolaylaştırılması için de UND ile önemli mesafe katettiklerini belirterek, pandemi nedeniyle ertelenen ulaştırma sektörü komitesinin yakın zamanda yapılacağını, mevcut sorunların burada çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

( Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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