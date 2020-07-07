Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu, iş dünyasına katkı sağlayacak
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Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu, iş dünyasına katkı sağlayacak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dijital ekonomiye geçiş noktasında bugüne kadar attıkları adımlara yenilerini de ilave ederek yola devam edeceklerini belirterek, "Yakın zamanda devreye gidecek Kolay İhracat Platformu, iş dünyasına çok katkı sağlayacak.

Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu, iş dünyasına katkı sağlayacak
07.07.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:28

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dijital ekonomiye geçiş noktasında bugüne kadar attıkları adımlara yenilerini de ilave ederek yola devam edeceklerini belirterek, "Yakın zamanda devreye gidecek Kolay İhracat Platformu, iş dünyasına çok katkı sağlayacak. Firmalarımız doğru ürün için doğru pazarlara yönlendirilecekler" dedi.

Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce (İKMİB) düzenlenen '2019 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Ticaret Bakanlığı Eskişehir yolu yerleşkesinden törene katılan Bakan Pekcan, kimya sektörünün Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Pekcan, Avrupa ile birlikte Türkiye'de de normalleşe sürecini başlattıklarını belirterek, "Ülkemizde hastalığın görülmesi ile birlikte bu süreci pro-aktif biçimde yürüttük ve bütün tedbir ve desteklerimizi hayata geçirerek; sürecin ekonomimiz ve ticaret ortamı üzerindeki zararlarını asgariye indirmeyi hedefledik. Ekonominin ve ticaretin en az etkilenmesi için temassız ticareti devreye aldık. ve Kapıkule ile Habur sınır kapılarımızda pandemi öncesi dönemdeki rakamlara ulaştık. Yani ulaştırmada taşıma kapasitesi bakımından bir sorun yaşamadık" dedi.

Ardından Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı yenilikçi destek türlerine değinen Bakan Pekcan, 2019 yılında kimya sektörüyle ilgili 171 fuarın destek kapsamına alındığını ifade etti. Pekcan, "Halihazırda sektöre yönelik 13 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi başarıyla devam ediyor, 20 proje ise tamamlanmıştır. TURQUALITY programı kapsamında kimya sektöründen 22 firmanın 24 markası desteklerden yararlanıyor. Marka programı kapsamında ise 15 firmanın 16 markası desteklenmektedir. Ayrıca bakanlığımız desteği ile 13 ülkeye Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlenmiştir. ve alım heyetleri ile beraber firmalarımızın toplamda 4 bin 500 ikili iş görüşmesi gerçekleştirmesi olanağı sağlanmıştır" diye konuştu.'İŞ DÜNYASINA KATKI SAĞLAYACAK'Ticaret Bakanlığı olarak dijital ekonomiye geçiş noktasında bugüne kadar attıkları adımlara yenilerini de ilave ederek yola devam edeceklerini belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:   "Yakın zamanda devreye gidecek Kolay İhracat Platformu, iş dünyasına çok daha katkı sağlayacak. Platform, makine öğrenme algoritmasına sahip Akıllı İhracat Robotu ile farklı ücretli kaynaklardan temin ettiğimiz milyonlarca verinin analiz edilmiş halini firmalarımıza sunacağız. Bu sayede firmalarımız doğru ürün için doğru pazarlara yönlendirilecekler. Firmalarımıza seçtikleri ürün ve önerilen ülkeyle ilgili farklı ortamlarda yer alan bilgiler; gümrük vergileri, kurallar, ihracat potansiyeli, ticaret müşavirlerimizce derlenen bilgiler, ihaleler, ithalatçı firmalar, teknik engeller ve serbest ticaret anlaşmaları gibi birçok bilgi bu platformda yer alacak. Bunun dışında 'Buy From Turkey' isimli bir platform oluşturacağız, firmalar burada ürünlerini oluşturacakları vitrinlerde ürün ve iletişim bilgilerini yurt dışındaki potansiyel ithalatçılarla buluşturabilecekler."

Bakan Pekcan daha sonra ihracat performansları ile 28 faaliyet alanında ilk 5'e giren toplam 140 firmayı tebrik etti.


Kaynak: DHA

Manşet

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