Bakan Pekcan: KOBİ'lerimiz için Facebook ile işbirliğine gittik
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Bakan Pekcan: KOBİ'lerimiz için Facebook ile işbirliğine gittik

TİCARET Bakanlığı, Türkiye Odalara Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook ile işbirliğine giderek, KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hizmete açtı.

Bakan Pekcan: KOBİ'lerimiz için Facebook ile işbirliğine gittik
28.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:47

TİCARET Bakanlığı, Türkiye Odalara Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook  ile işbirliğine giderek, KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hizmete açtı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızla ilgili tüm iş ve işlemleri; tüm hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda Facebook ile de işbirliğine gittik" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren bakanlık, TOBB ve Facebook ile işbirliğine giderek KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hizmete açtı. TOBB ve Facebook'un Türkiye'deki KOBİ'lere sundukları hizmetlerin de tanıtıldığı portalda 'Facebook ile Öne Çıkın', 'Sınırları Aşan KOBİ'ler' ve kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan 'She Means Business' programları gibi KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitimler yer aldı. İlk etapta KOBİ'lere yönelik programların yer alacağı portalda, ikinci aşamada esnafa yönelik eğitimler verilecek.

'FACEBOOK İLE İŞBİRLİĞİNE GİTTİK'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu işbirliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının bir takım tüketim ve yaşama alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ederek, bu değişimin sosyal medyayı ve online platformları daha fazla kullanmak için vakit sağladığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların, bakanlığın hizmetleri hakkındaki bilgilere en hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak için, dijital ortamdan Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi gibi çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Pekcan, "Bu kapsamda Facebook ile de işbirliğine gittik. Bakanlığımızla ilgili tüm iş ve işlemleri; tüm hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyouz. KOBİ'lerimize, esnafımıza, ihracatçımıza, ticaret erbabına ve vatandaşlarımıza hizmetlerimizi dijitalleşmenin faydaları ile azami ölçüde sunma gayretindeyiz. Sizlere bu platformdan seslenerek, zor günlerde yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istedik" dedi. 'CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'Bakan Pekcan, Facebook ile yapılan iş birliği kapsamında da Bakanlığın hizmetlerini ve desteklerini kısa filmler, animasyonlar, videolarla anlattıklarını kaydederek, "Bunları izleyerek Bakanlığımız hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Yakın zamanda bu portalda esnafımıza yönelik çalışmalar da yer alacak. Bu zor günlerde sizlere evlerinizde hizmet verebilmek için tüm arkadaşlarımla canla başla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'KENDİNİZİ YALNIZ HİSSETMEYİN'TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ise salgının ilk gününden itibaren girişimcilerin talep ve sorunlarını tespit etmeye ve çözüm üretmeye odaklandıklarını vurgulayarak, sürecin dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve sıkıntıların Oda ve Borsalar kanalıyla TOBB'a iletilmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte karamsarlığa yer olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz buradayız. Sizler için görevimizin başındayız. İletişim çok önemli. Hızlı hareket etmek zorundayız. Yaşadığınız sorunları odalarımız ve borsalarımız kanalıyla bizlere iletin. Sıkıntıları aktarın ki, biz de hükümetimize iletelim, çözüm arayalım. Müteşebbis asla pes etmez, durmaz, yıkılmaz. Ben inanıyorum ki, bu sıkıntı da geçecek. Sizlere güveniyorum" diye konuştu.'FACEBOOK OLARAK KOBİ'LERİMİZE KAPILARIMIZI AÇIK TUTACAĞIZ'

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, KOBİ'lerin bu süreçten en çok etkilenen taraflardan biri olduğuna şahit olduklarını belirterek, "Biz de, Facebook olarak Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin kapılarını açık tutmaya devam etmeleri adına onlara destekte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Salgın döneminde müşterileriyle internet üzerinden bağlantı kurmaya devam etmek isteyen işletmelere önemli kolaylıklar sunan bir teknoloji şirketi olarak, ülkemizdeki KOBİ'lerin bu süreci en kolay şekilde atlatmaları için elimizden geleni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki, Ticaret Bakanlığı ve TOBB ile beraber hayata geçirdiğimiz KOBİ yardım sayfamızda yer alan çevrimiçi eğitim programlarımız ve kaynaklarımız aracılığıyla Türkiye'deki KOBİ'lerimizin bu zor dönemde karşılaştıkları beklenmeyen zorlukları en aza indirmelerine yardımcı olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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